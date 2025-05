Límites del perroflauta

Me he comprado un gorro de punto peruano. Queda muy bien con mi traje de tweed con chaleco. Pienso que deberíamos acostumbrarnos a estos mix de cosas aparentemente opuestas porque, probablemente, una sobria combinación de lo que antes nos parecía antitético es la única salida que nos queda a la humanidad para no perder lo conseguido cuando nos civilizamos.

La clave reside en aplicar las convicciones con cierta parsimonia. Un poco de PSOE y un poco de PP. La energía eólica es una maravilla, pero aplicada fanáticamente, de un modo mesiánico, nos devuelve a la época de la navegación a vela y los latigazos atados a la serviola. La energía nuclear también es una herramienta prodigiosa, pero mal usada puede causar destrucciones tremendas. Conviene aplicarla con parsimonia ya que (conociendo al ser humano y su negligencia cuando ve un pingüe beneficio a tiro), en el caso de que su uso se extendiera incontroladamente, muchos la usarían sin las precauciones pertinentes.

En mi juventud, los progres barbudos estaban por principio en contra de la energía nuclear. En medio siglo, la ciencia ha avanzado mucho y ha mejorado los mecanismos de seguridad de las nucleares. Eso es algo evidente. Lo que no sé es si los progres, ahora que parece que vuelven las barbas, serán capaces de sopesar sin prejuicios tales evidencias. Los progres de mi época eran muy ecologistas (que era como se llamaba entonces a lo actualmente sostenible), pero curiosamente eran también muy machistas y homófobos. Tan machistas que al sostén le llamaban sujetador. Entre sostener y sujetar reconozcamos que hay una gran diferencia. Por fortuna, ellas pronto empezaron a quemar sujetadores.

Lo que yo me pregunto es si, ahora que ha vuelto la machista moda del hirsutismo, nuestros progres serán capaces de revisar el tabú nuclear del mismo modo que revisaron el tabú femenino y el tabú de la homosexualidad. Lo veremos.