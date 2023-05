Qué bien que esté lloviendo, eh. Qué bien que caiga todo el agua que necesitamos porque es urgente que llegue y que se moje todo y que los agricultores respiren y los municipios del sur puedan estar más tranquilos de cara al verano. Qué contentos todos, menos en los pueblos donde las avalanchas han sido peligrosas y molestas. Pero, hoy, quiero mandar desde aquí, mi apoyo sincero a un colectivo delicado y que lo pasa muy mal estos días: las mujeres con el pelo fosco. La lluvia es la kriptonita de las mujeres con el pelo enfoscado. Un día de lluvia, tú vas por la calle y podrías distinguir perfectamente a las mujeres con el pelo fosco. Las mujeres con el pelo fosco salimos a la calle cuando llueve como un espía infiltrado. Sales y te mueves intentando pasar de puntillas. Como si el hecho de no moverte mucho pudiera despistar a la lluvia. Da igual si llevas paraguas, tú no vas tranquila. Porque sabes que, en cualquier momento, tu pelito alisado (porque a todas las mujeres foscas nos gusta el pelo liso) va a empezar a rizarse. A la mínima rafaguita de aire húmero, tu pelo volverá a las andadas. Se va a rizar, pero con un rizo feo, sin definir; en realidad es un encrespamiento chapucero, que te deja la cabeza como si hubieras metido los dedos en un enchufe. Como que ese día no te has medicado, como que se ha olvidado el litio. Así que, una mujer enfoscada en un día de lluvia, por mucha sequía que se sufra, pasa por dificultades. O eso, o se hace una coleta, sabiendo que también se te van a salir algunos pelillos que te van a delatar y en la frente se te va a marcar una especie de onda. Así que yo llevo este fin de semana el pelo como Bitelchus. Yo voy al supermercado este tiempo como endemoniada, como que lo único que me falta es haber robado un carrito, dos gatos subidos el carrito y un tetrabrik de Cumbres de Gredos. Y que sigue lloviendo, así que me dan ganas de salir a la calle con el gorro de ducha, que encima es el dibujo de un kiwi. Disfruten de la lluvia, que yo estoy con la plancha alisadora a ver si esto remonta.