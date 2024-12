«Más vale honra sin barcos…»

...Puigdemont avisa a Sánchez de que «el tiempo se acaba». Por una parte le advierte que una fotografía rindiéndole pleitesía en Waterloo es condición «necesaria pero no suficiente» al tiempo que le lanza a un Sánchez, –más vasallo suyo que nunca–, un ultimátum. El día 31 afirma «se acaba el plazo para el traspaso de la inmigración» y «el día 7 la Mesa del Congreso debe aceptar la cuestión de confianza». «Ordeno y mando». Un auténtico «Ukase del Zar». Esa fotografía pasará a la Historia como la foto de la indignidad ante la cual la inmortalizada «Rendición de Breda» será una anécdota, digna de ser expuesta en el Museo del Prado en el ala de las ignominias, junto a los Goyas evocadores de la rendición de Bayona. Ya se ha llegado a una situación límite en la que sencillamente lo procedente –de tener un gobierno digno de tal nombre y no lo que tenemos– es que su jefe convocara elecciones inmediatamente o dimitir y dar paso a la eventual investidura de otro candidato. Las siglas PSOE, también amnistiadas con la amnistía de la Transición de 1977, están contaminadas políticamente al ser cooperadoras necesarias de la indignidad en la que el sanchismo está llevando a España. Ya comentamos que la gestión del control de la inmigración es una competencia de titularidad estatal por su directa relación con la integridad territorial, la soberanía nacional y la adquisición y pérdida de la nacionalidad española. Por ello pensar en una ley de las previstas en el artículo 150.2 de la Constitución para traspasar la «gestión de una competencia estatal» no es aplicable en este caso por tratarse de una competencia cuya naturaleza lo impide. Si el gobierno cede a ese ultimátum habrá traspasado una línea roja de imprevisibles consecuencias. Que a Puigdemont, Otegi y a la macedonia de siglas nacionalcomunistas y populistas de la Suma «O» de Yolanda les complazca ese deterioro de España ya es cosa sabida. Pero si el actual PSOE comete tal desafuero, esas siglas y sus 120 palmeros, además del voto del diputado socialista José Luis Ábalos, compartirán capítulo destacado de la verdad histórica de una felonía sin precedentes. Que aproveche pues el sanchismo estos días hasta final de año para reflexionar sobre ello. Y con la prórroga que Puigdemont les concede de regalo de Reyes hasta el día 7 para comprobar si gozan de su confianza. «Más vale honra sin barcos que barcos sin honra», y en este caso tal principio es totalmente de aplicación. Sentado lo cual, confiemos en un remanente con honra. Aunque sea sin grupo parlamentario.