Mazón ha acertado en Valencia

Una de las cosas que más me gusta de la izquierda política y mediática es su incoherencia. Ha aplaudido con gran fervor los pactos de Sánchez con los comunistas y antisistema de Podemos. No pasa nada. Los aliados parlamentarios del Gobierno han sido los herederos de ETA y los independentistas que intentaron romper España. No pasa nada. En cambio, Carlos Mazón alcanza un acuerdo de gobierno en coalición con Vox en la Comunidad Valenciana y organizan un escándalo. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, considera que es un pacto bochornoso y añade que «se les debería caer la cara de vergüenza». ¿No sé por qué? Me parece infinitamente más grave que la hayan impuesto como cabeza de lista por Zaragoza sin ningún mérito especial. La condición de ministra le ha permitido soslayar la propuesta del PSOE aragonés. Una gran muestra de democracia interna. Es el ordeno y mando. Por su parte, la comunista Yolanda Díaz considera que es «un mal día para la democracia valenciana». Debe ser que la democracia valenciana es diferente a las otras o que existe una categoría especial dentro de la Teoría del Estado, aunque la desconozco.

Considera que es una mala noticia para la democracia valenciana, porque debería gobernar el PSOE pancatalanista con los comunistas y los antisistema. Mi abuelo era alicantino, hablaba catalán y era una persona muy centrada. No hubiera reconocido las cosas excéntricas que se dicen sobre su tierra. Es el nivel de la política actual, donde la campaña de Sánchez y sus aliados se basa en el radicalismo más desaforado. A Podemos le ha sentado muy mal gobernar, porque sus dirigentes han demostrado su escaso nivel y preparación. Quien «a hierro mata, a hierro muere» y Yolanda los ha ejecutado con una encomiable frialdad. Es bueno que se formen los gobiernos autonómicos y municipales respetando la voluntad de los votantes. Las elecciones del 28-M dieron mayorías de centro derecha, como sucedió en sentido contrario en las anteriores, así como en las generales de 2019. No me gusta la idea de la lista más votada. No tiene sentido en un régimen parlamentario.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)