Nueva dejación de funciones

El brote de peste porcina que ha estallado en Cataluña tiene visos de convertirse en un problema extensible a toda España si el Gobierno no toma medidas correctivas y restrictivas de inmediato, para evitar que la epidemia vaya a más. De momento, el PP ya ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incurrido en una grave dejación de funciones, por lo que van a registrar una proposición no de ley para instarle a que emplee «todos los medios necesarios para evitar que la enfermedad llegue a afectar al sector productivo», además de exigir la comparecencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, para que informe de la evolución de la crisis, de las medidas adoptadas y de las posibles repercusiones, porque hasta el momento poco se sabe de lo que se está haciendo ni lo que se hará. La UME no es suficiente, pese a que se ha mandado de inmediato a Cataluña, todo lo contrario de lo que pasó con la Dana de Valencia.