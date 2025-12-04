Lo que se combate en Ucrania (I)

Hay que remontarse años atrás en la Historia de Europa para encontrar tiempos como los actuales en cuanto al presunto riesgo de «guerra». Como es sabido, durante la II Guerra Mundial –que había comenzado con un pacto previo del Tercer Reich y Stalin en Moscú, en agosto de 1939–, la URSS pasó a formar parte del bando de los «aliados» en 1941, tras comenzar en junio la invasión de su territorio por los ejércitos de Hitler. En consecuencia, el orden geopolítico global surgido tras el final de la guerra en 1945 fue «dual», con EEUU liderando el mundo occidental y la URSS el comunista. Entre ambos espacios, existían países y zonas neutrales, en los que se desarrollaban conflictos bélicos, bien para mantener su neutralidad política, o bien para decantarse por uno de los dos polos geopolíticos existentes. Esa situación se mantuvo hasta la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, que mantenía dividida a la población de la Europa Oriental comunista soviética respecto de la Europa Occidental. La desaparición del Muro, asimismo, precipitó apenas dos años después, el 8 de diciembre de 1991, la desaparición de la misma URSS, dando lugar a un nuevo orden mundial «unipolar», liderado por EEUU. Ese periodo de 46 años (1945/1991) es conocido como el de la «Guerra Fría», caracterizado por un enfrentamiento entre los dos bloques políticos y económicos, pero no frontal y declarado, es decir, sin una Tercera Guerra Mundial. El motivo estaba basado en la DMA –«Destrucción Mutua Asegurada»– para ambos eventuales contendientes, dado el arsenal nuclear del que disponían, y recordando cómo finalizó aquella Guerra Mundial, con las bombas atómicas lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Ese orden «unipolar» ha estado vigente durante 30 años, desde la desaparición de la URSS en diciembre de 1991 hasta febrero de 2022, cuando en Pekín, Xi Jinping y Putin lo dieron por finalizado en un tratado bilateral de cooperación suscrito por ambos y que calificaron de «histórico», apostando por un nuevo orden mundial «multipolar». Dato muy relevante a estos efectos es que la «operación militar especial» contra Ucrania comenzó el 24 de febrero, inmediatamente después de regresar Putin a Moscú tras su firma en Pekín. En Ucrania se está combatiendo para decidir la «zona de influencia» europea de Rusia, como polo relevante de ese orden «multipolar». Con el apoyo de China a Putin en la retaguardia, a la espera de su final, para proceder contra Taiwán, que define su respectiva «zona de influencia» en el mar del Japón. En este escenario, la UE se juega ser un «polo» de ese nuevo orden o ser una mera «colonia» de EEUU.