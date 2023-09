Otegi socio prioritario, Nicolás Redondo expulsado

La fulminante expulsión de Nicolás Redondo del PSOE, un referente político vasco y apellido ilustre del socialismo español, es la imagen de la transformación de ese partido y esas siglas, operada con Sánchez. Que Otegi sea socio prioritario suyo y Redondo expulsado, resume y compendia exactamente lo que es el sanchismo. Durante los años de plomo, cuando ETA ensangrentaba las calles de España para conseguir por esos medios lo que ahora «políticamente» exigen Otegi y Puigdemont, Nicolás Redondo estaba al frente del PS de Euskadi, y padeció el asesinato de compañeros suyos por dar la cara desde su partido contra esa pretensión. En aquellos años, Otegi estaba en ETA y Redondo estaba en el bando de la dignidad. Hoy Otegi está con el PSOE sanchista para conseguir por medio de él lo que con ETA no pudo conseguir. La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda Montero, (María Jesús), decía hace tan solo cuatro días, replicando a Felipe González y Alfonso Guerra, que «en aquel PSOE el que se movía no salía en la foto» y que «ahora, en el de Sánchez, seguían en la fotografía». Sin inmutarse, ayer justificaba la salida de Redondo de la foto. Es un simple «cambio de opinión» del sanchismo, connatural a su cosmovisión de la política, de la persona y de la sociedad. Es la mentira, la falsedad y el engaño convertidos en una práctica normalizada; una consecuencia de la dictadura del relativismo en la que estamos sumidos desde que no se reconoce la existencia de la Verdad y se impone como algo normal la sumisión a la «postverdad». Felipe González ha recordado la huelga general que convocó Nicolás Redondo junto a Marcelino Camacho líder de CCOO, siendo el secretario general de la UGT y diputado socialista. Eran otros tiempos ciertamente, el 14-diciembre de 1988 que precipitó la ruptura entre Redondo y González, pese a que como éste recordaba ayer, no se le pasó por la imaginación expulsarle del partido. Felipe sucedió a Redondo en el célebre Congreso de 1974 en Suresnes donde el PSOE marxista de la República asumió la socialdemocracia como había hecho su mentor Willy Brandt con el SPD alemán años antes en su Bad Godesberg. La original portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, afirma con la misma desenvoltura conque acusa a Aznar de golpista y a Puigdemont de demócrata, que al PSOE de Sánchez «lo dirige otra generación». Para el sanchismo, los principios, convicciones y valores cambian con el tiempo. Son «cambios de opinión» cual veletas orientadas hacia el sol que más calienta, y según sople el viento que convenga.