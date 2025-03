Otra victoria contundente de Puigdemont

No le falta razón al expresidente catalán cuando asegura que la cesión de la inmigración es un avance hacia la «nación catalana». Puigdemont no engaña e incluso, espero que se me entienda, no se le puede criticar por imponer a Sánchez condiciones humillantes para que siga en el poder. Las críticas las tenemos que centrar en quien desprecia la Constitución que prometió cumplir y hacer cumplir. Lo cómodo es arremeter contra el líder de Junts, pero no hace otra cosa que aprovecharse de la incoherencia y la ausencia de principios de su interlocutor. Nunca ha escondido que es independentista y que tiene una hoja de ruta para conseguir sus objetivos. El problema es que Sánchez está desprovisto de cualquier atisbo de patriotismo o lealtad constitucional. A esto hay que añadir que tiene un partido y un grupo parlamentario que se han sometido a su voluntad. La cesión de la inmigración es una mala noticia, porque no responde, una vez más, a un proyecto para España, sino a una concesión para comprar tiempo en la presidencia del Gobierno.

No es el fruto de una reflexión y el consejo de los expertos unido a una negociación con el PP, que es el partido que ganó las elecciones, sino una nueva rendición ante el independentismo. A Sánchez, siento decirlo, no le importa España, sino, simplemente, Sánchez. Es algo objetivo, porque se pasa siempre de rechazar estas concesiones que debilitan al Estado y considerarlas inconstitucionales a tramitarlas por medio de una proposición de ley con el fin de hurtar los informes preceptivos. No me voy a molestar en referirme a la inconstitucionalidad y a la disparatada utilización del 150.2 CE para ceder el control de fronteras, porque Sánchez es el amo y señor del Tribunal Constitucional mientras Conde-Pumpido sea el mayordomo de La Moncloa. En esto ha quedado un magistrado del Tribunal Supremo. La ruptura de la unidad es uno de los mayores disparates que ha hecho Sánchez, aunque no descarto que se supere en los próximos meses. Junts ha dejado claro que Cataluña tendrá un modelo propio y ejercerá una política integral. No hay que hacer caso a lo que digan los ministros y los dirigentes del PSOE, porque estamos acostumbrados a las mentiras y que el tiempo confirme lo que dicen los independentistas catalanes.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)