Otro éxito de Sánchez: el referéndum pactado

Cuando eres pequeño puedes creer que las cosas son gratis, pero con el paso del tiempo no se tarda en saber que todo tiene un coste. Hay que desconfiar cuando alguien dice o cree que algo saldrá gratis. Sánchez plantea las catalanas como un plebiscito sobre su humillante política de cesiones a Puigdemont y Junqueras. Con el fin de conseguir el éxito que le negaron las generales, autonómicas, municipales y gallegas, ha puesto en marcha una estrategia de bipolarización para esconder la corrupción en el PSOE, la amnistía y el resto de las cesiones. Es cierto que consiguió la presidencia del Gobierno a cambio de formar una coalición con los comunistas y el apoyo de formaciones independentistas de izquierda y derecha, así como de los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Fue una indignidad y un ejercicio ignominioso carente de toda ética o coherencia. En cambio, su anterior legislatura se ajustaba, aunque tuviera aliados poco recomendables, a una alianza de izquierdas.

Entiendo su desesperación ante la posibilidad de que acabe abruptamente su sueño como amo y señor de La Moncloa. Se siente como Scarlet O’Hara en «Lo que el viento se llevó»: «Aunque tenga que matar, engañar o robar, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre». En su caso es perder el poder, la corte de palmeros y los privilegios, así como el aforamiento judicial y la impunidad política. El plebiscito catalán pasa por colocar a Illa como presidente de la Generalitat, porque no le basta sacar un diputado más que el resto de las formaciones. Puigdemont considera que Junqueras y ERC le engañaron y le traicionaron. Por supuesto, era consciente de que coincidían con Sánchez en el objetivo de acabar con él, pero las urnas otorgan unos curiosos resultados. Nadie imagina que Junqueras apoye a Illa sin conseguir a cambio un referéndum pactado. No creo que quiera pasar a la historia como un tonto al servicio de sanchismo y un botifler. A Puigdemont le dijeron que se vendía por unas monedas y proclamó la independencia. ¿Qué sucederá si el PSC y ERC se alían para que no sea presidente tanto si gana las elecciones como si queda segundo detrás de Illa?

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)