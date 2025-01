Todo lo que ha pasado en Venezuela estos días es una vergüenza con la que tendrá que cargar el mundo. Porque, después de tanto ruido, de tanto bombo, de tanta posición (melifluas casi todas), aquella gente sigue sola. Sigue sin saber si está acompañada, si hay medio planeta de su parte o se lo tienen que resolver ellos mismos.

Les hemos machacado con que no se puede vivir en una dictadura. Les hemos insistido en que tienen que echarse a la calle y enfrentarse a la policía. Les mostramos lo que le ha pasado a otros países que se han callado ante la bota en vez del voto. Les empujamos a quejarse, a protestar. Les abrimos el camino para exiliarse, con ventajas evidentes que no tenían otros. Están en muchas zonas del mapa, son muchos y, desde ahí, imploran un cambio.

Y resulta que votan. Y da lo mismo lo que votan porque las actas están volando a otro lugar del mundo. Y están custodiadas en otro país y el tirano vuelve a prometer el cargo y no pasa nada. Y Edmundo González no llega a Venezuela porque no puede y María Corina Machado sale a las calles en una especie de autoinmolación que acaba con un riesgo extremo de perder la vida y nada. No pasa nada.

Así que, este domingo, hoy por la tarde en España, los venezolanos se van a ir a la playa. Y van a pensar que, una vez más, les hemos timado. Les hemos ido presentado a unos líderes de oposición bien pijitos que, a las primeras de cambio, han preferido Miami a esconderse en una choza en la Zulia. A nadie se le puede exigir que hagan lo que ha decidido hacer María Corina Machado pero, estarán conmigo, es desolador. Desolador poder darle aliento así a un pueblo al que se le impide informarse por los canales habituales, al que se le cierran las redes cada poco y al que se le anestesia con la alegría que llevan intrínseca en el ADN.

El resto del mundo, dormitando. Pendiente de su petróleo. Con pereza ante las algaradas, no vaya ser que tengamos que arremangarnos. Vaya mensajito y playa planetita estamos dejando.