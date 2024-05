Que a Óscar Puente alguien debería haberle dicho hace tiempo que ser ministro de un gobierno de un país es otra cosa, seguro. Que es imposible ya que siga soltando lo que le salga de la manga cuando quiera y de la manera que quiera, desde luego. Si Óscar Puente fuera un militante de un partido político sin más, del montón, vale. Pero es que me parece que, está tan empalomao con el carguito, que no se ha percatado de que está pisando en blando. Debería hacerse mirar esas ganas y esa necesidad de pisar callos sin venir a cuento. Oigan, que lo mismo Puente se ha ofrecido para ser el saco de los golpes de Pedro Sánchez y le da igual si lo que suelta es dañino o mentira o, simplemente, es una manera de hacer ruido para despistar, que también podría ser. Pero Puente no puede decir en público que un señor va puesto. Cualquiera que sea ese señor. El señor te puede caer mejor o peor pero no se puede, sea un botarate o un notario. No se puede decir porque no tienes pruebas y, aunque las tuvieras, hace tiempo que nos enseñaron que hay que ser muy cuidadoso con esas intimidades. El caso es que el Ministro de Transportes del Gobierno de España se despachó con Javier Milei, Presidente de Argentina. Sugerir que el máximo representante de otro estado consume sustancias es de ser muy pagafantas. Ahora bien: llega el momento de la respuesta. Y Milei, al que no le puede hacer más feliz que un escenario así, responde con todo. Porque ha encontrado la excusa para montar un conflicto diplomático y legitimar su manera de dirigir Argentina. El comunicado de Milei respondiendo contra Sánchez, su mujer, con sus alusiones a los inmigrantes y agitando el árbol de los instintos más básicos de los que tienen ganas de dar demasiados pasos atrás en la historia, es lamentable. Y eso no justifica a Óscar Puente. El Ministro Puente es un tipo que no debería durar ni un minuto más al frente de tal responsabilidad. Pero, de ahí a legitimar la contestación de Milei, va un montón. Y subirse a ese carro es aprovechar el paso del Pisuerga por la tierra de Puente.