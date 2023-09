Apunté en mi cuaderno que hay veces en que el otoño sucede al verano casi solapándose en un tránsito magnífico que ocurre como sorprendiendo y va del olor a aftersun después de la playa a ver amanecer desde una palomera en Roncesvalles y almorzar junto al fuego. Este año, entre el verano y el otoño va un abismo, un vacío y una eternidad. Hay días en que toma uno el cuaderno y todo son coñas marineras, notas flamencotas y toreras en las que el aire acaricia gentil las esquinas de los edificios y las ejecutivas junior de los despachos de Serrano cruzan los pasos de cebra en un fenomenal impulso de tacones y de futuro. Y hay otros días en los que traes el cuaderno hecho unos zorros en un silencio y una vergüenza como de la posición de Sánchez sobre la amnistía.

Y te entra un no sé qué por el cuerpo, como si este país no tuviera suelo, como si después de habernos mantenido firmes y dignos en tantas cosas, de pronto no tuviéramos fondo y estuviéramos cayendo no sé a dónde ni hasta dónde.

Estamos hablando de que hay gente que, por no rendirse a un chantaje, por presentarse a unas elecciones, por ponerse un lazo azul en el pecho, por defender los valores democráticos y el estado de derecho de un país perdió la vida a sabiendas de que la iba a perder. Y que, en ese mismo país, se va a ceder a un chantaje a la democracia por no perder un Gobierno. Da cosa hasta escribirlo, pero gente se dejó matar por valores que ahora se entregan por el voto de cuatro diputados. A veces es incluso la misma gente. Luego uno dice estas cosas y lo miran como si estuviera loco y le espetan «Uy, chico, como te pones», como si la defensa de los valores democráticos consensuados y el resto las cosas que importaban hasta ayer fueran hoy, no sé, manías de un viejo tarado.

Sucedió cuando en lo de Alsina se apareció San Felipe González incorrupto a denunciar lo que significa la amnistía. Felipe juega el papel de un emperador maldito de una civilización extinta como el Imperio Antiguo de Egipto, una oposición a Sánchez que vota a Sánchez. Son curiosas las voces discordantes del PSOE de toda la vida, el pagismo y estas graciosas hierbas que después tragan con lo que hace el Gobierno, permiten que la gente siga votando a Sánchez como si los votara a ellos, como si esa opinión contara, como si en la práctica, en el sanchismo quedara una brizna de posibilidad de cordura, y no es verdad.

«Jáuregui ha dicho», «Guerra ha apuntado», comentan, y se felicitan como si algo fuera a cambiar, como si alguien fuera a poner coto a los desmanes y fuera a reinstaurarse un raciocinio que nunca llega. La Virgen racional del PSOE no sanchista no termina de aparecerse.

En realidad, el PSOE de toda la vida, con su sensatez y su patriotismo y sus estándares morales de entonces compone la segunda voz del coro magnífico del sanchismo y en realidad, cuando lo critica, lo hace posible. Al final siempre se aparecen en sus mítines, lo votan y se tragan los remilgos que declaran. A fin de cuentas, todas las voces libres terminan eligiendo la fidelidad al partido por encima de la fidelidad a su país. Prefieren traicionar a sus principios que a sus siglas, que es el agujero por el que se van las democracias.