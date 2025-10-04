Sánchez y la irrelevancia internacional de España

La guerra de Gaza ha mostrado que la Unión Europea tiene una escasa capacidad de influencia en la política internacional. Es algo que ya se comprobó en Siria, Afganistán y Ucrania. No es algo que nos tenga que sorprender a pesar de la cansina propaganda de los líderes europeos. La realidad es que solo Estados Unidos tiene un peso relevante y decisivo en el ámbito de las democracias. En el otro lado, los regímenes totalitarios que tan gratos son para el gobierno socialista comunista de Sánchez, hay que circunscribirse a China y Rusia, aunque el peso del primero es mayor. Es algo lógico, porque todos ellos hablan con una única voz y no hacen el ridículo como sucede con la Unión Europea. En el caso español, desgraciadamente, la situación es más patética, ya que Sánchez no existe. Es cierto que el aparato propagandístico de La Moncloa, RTVE y el resto de la izquierda mediática se vuelcan en el líder del PSOE, pero no tiene ninguna influencia. La realidad es que se lo ha ganado a pulso y su antisemitismo galopante, no creo que sea ni siquiera una convicción sino una táctica política, no le deja ninguna opción en el complejo tablero de Oriente Medio.

Su visceralidad contra Trump hace que el líder de la mayor potencia del mundo no quiera saber nada de él. Es lógico que no tenga ninguna simpatía por alguien que ha superado cualquier límite en sus ataques acompañados de los insultos y descalificaciones que le dedican los voceros del sanchismo. Nada se puede construir con este tipo de comportamientos. Nosotros necesitamos más a Estados Unidos que éste a nosotros. No quiero imaginar qué sucedería si finalmente se cansa y ordena el progresivo traslado a Marruecos de las bases situadas en territorio español. A los únicos que complacería sería a sus disparatados socios de Sumar y Podemos, así como a Rusia y otras dictaduras. Todo el mundo sabe que el visceral antisemitismo y los constantes ataques a Israel, una gran democracia, se sustentan en una pueril estrategia para que no se hable tanto de los procesos judiciales que afectan a su mujer y a su hermano, al fiscal general del Estado y a sus antiguos hombres de máxima confianza, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Otros líderes europeos han cometido un error similar, aunque por razones distintas ya que cualquiera de esos escándalos hubiera hecho caer al gobierno en una democracia. El antisemitismo de una parte importante de la izquierda europea y su apoyo a los palestinos es algo muy antiguo que hunde sus raíces en un pasado tan oscuro como triste que se remonta a la expulsión de los judíos de su tierra por los romanos. El odio que han sufrido ha provocado millones de muertos y un dolor inmenso en un pueblo injustamente perseguido en base a mentiras.

Sánchez es un político dotado de indudables capacidades que le convierten en un enemigo formidable. Un error del centro derecha ha sido, siempre, menospreciarle. Es listo, hábil y trabajador. Tiene una incuestionable capacidad para ver las jugadas y aprovechar las oportunidades. Fue capaz de engañar a los que le pusieron como secretario general y derrotar al poderoso aparato socialista que provocó su caída. Desde Zapatero hasta Rubalcaba, pasando por Felipe González y otros muchos, no supieron ponderar sus indudables habilidades y su capacidad de crear profundos lazos de lealtad, aunque sea pagando muy bien con dinero y cargos, que permitieron su regreso triunfal. Los que antaño fueron sus más feroces enemigos, los que movían las críticas sobre los prostíbulos y las saunas gay de su suegro, los que decían que había podido dedicarse a la política gracias a ese dinero o que era un fraude académico, son ahora sus más estrechos colaboradores o lideran potentes entramados dedicados al lobbismo y al capitalismo de amiguetes. No era lo que ahora llama la fachosfera y serán los mismos que lo destruirán cuando pierda el poder.

Hace un tiempo, uno de sus más estrechos aliados me lo definió muy bien a partir de su fundado conocimiento. Me dijo que la falta de empatía es su mayor fuerza y a la vez su mayor debilidad. En ese momento entendí perfectamente sus indudables capacidades, así como sus decisiones desde que era un parlamentario irrelevante. Es muy difícil enfrentarse a alguien que no tiene empatía y que considera que la mentira es un instrumento legítimo en política. Por supuesto, su lealtad se circunscribe a su mujer, su hermano, sus hijas y otros familiares próximos. El resto son meramente instrumentales en su camino y, por tanto, prescindibles. He visto como caían personas que le habían ayudado de forma muy decisiva en su carrera política o le habían hecho importantes favores, aunque algunos han sido recuperados porque servían a sus intereses. Es posible que un liderazgo como el suyo necesite de la soledad y una enorme capacidad para ser implacable. No creo que le afecte ningún escándalo o proceso judicial con la excepción de Begoña y su hermano. El resto son piezas prescindibles, aunque no sean conscientes de esta realidad.

Es lógico que quiera sobrevivir a cualquier precio, porque sabe muy bien las consecuencias de su caída política. Hay quien dice en su entorno que le preocupa mucho que la Justicia pueda ir en su contra, porque si se producen condenas será evidente que lo sucedido había sido gracias a que era el presidente del Gobierno. En cambio, como sucedió con la X de los Gal, es difícil establecer un vínculo directo. Como sabe que se agota el comodín de Gaza, como sucedió con Franco, ahora se ha sacado de la manga el disparate de constitucionalizar el derecho al aborto que no sé si lo pondría al lado del derecho a la vida. Es cierto que Conde-Pumpido y sus mariachis lo declararían constitucional, pero afortunadamente este despropósito no cuenta con votos suficientes para reformar la Constitución.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)