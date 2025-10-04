La mayor amenaza para la Sanidad

Mónica García se ha hecho acreedora al título de mayor amenaza para la sanidad pública. Ni una buena palabra ni una buena acción han marcado la ejecutoria sectaria de una activista a la que le regalaron un Ministerio. Ayer, su arbitrariedad y su soberbia lograron que los médicos españoles secundaran con éxito otra nueva jornada de huelga para mostrar el rechazo al borrador del Estatuto Marco que amadrina García. Lo peor de estos meses de contencioso no han sido solo los inapreciables avances en la negociación, sino la mínima, por decir algo, voluntad de entendimiento y empatía con las demandas razonables de la profesión. Su desinterés por hallar una solución lo prueba que culpe a la derecha y a sus recortes después de siete años en el poder. García ha logrado unir a toda la Sanidad contra su gestión. Los médicos merecen muchísimo más de lo que reciben.