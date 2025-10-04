Las caras de la noticia 4 octubre 2025

Rueda de prensa de Juan Bravo PABLO R.SECO Agencia EFE

JUAN BRAVO▲

La única respuesta posible a la última cortina de humo. Ha rechazado la propuesta del Gobierno de blindar el derecho al aborto en la Constitución y ha acusado al Ejecutivo de utilizarlo como «cortina de humo para tapar sus problemas de corrupción y de su mujer en los juzgados». Una respuesta a la patraña.

Luis Cobos, su sorprendente defensa a Agustín Pantoja: "Le ha tocado el papel más feo, es un incomprendido" Europa Press

LUIS COBOS▲

Dirigirá la Filarmónica Beethoven en su 175 aniversario. El director de orquesta se pondrá al frente de la banda Filarmónica Beethoven este sábado 4 de octubre para celebrar los 175 años de esta formación musical de Campo de Criptana (Ciudad Real) que cuenta con una plantilla de 190 componentes.

Entrevista con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé Manuel Bruque Agencia EFE

PILAR BERNABÉ▼

Una burla a las mujeres y a su inteligencia. Bernabé ha tirado del argumentario de Moncloa para desviar el escándalo de las pulseras anti maltrato contra el PP. «Su campaña es intolerable», ha dicho. Aquí lo intolerable es la chapuza que ha desamparado a las víctimas.