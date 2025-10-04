Editorial
Las caras de la noticia 4 octubre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
JUAN BRAVO▲
La única respuesta posible a la última cortina de humo. Ha rechazado la propuesta del Gobierno de blindar el derecho al aborto en la Constitución y ha acusado al Ejecutivo de utilizarlo como «cortina de humo para tapar sus problemas de corrupción y de su mujer en los juzgados». Una respuesta a la patraña.
LUIS COBOS▲
Dirigirá la Filarmónica Beethoven en su 175 aniversario. El director de orquesta se pondrá al frente de la banda Filarmónica Beethoven este sábado 4 de octubre para celebrar los 175 años de esta formación musical de Campo de Criptana (Ciudad Real) que cuenta con una plantilla de 190 componentes.
PILAR BERNABÉ▼
Una burla a las mujeres y a su inteligencia. Bernabé ha tirado del argumentario de Moncloa para desviar el escándalo de las pulseras anti maltrato contra el PP. «Su campaña es intolerable», ha dicho. Aquí lo intolerable es la chapuza que ha desamparado a las víctimas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar