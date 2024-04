El semáforo

Han despedido de manera fulminante al Mono Burgos por decir una humorada. La humorada te puede parecer más acertada o menos, más atinada o nada atinada, pero después de las veces en las que Germán ha pedido disculpas, me parece absolutamente sacado de quicio lo que ha hecho Movistar. Estaba Lamine Yamal haciendo virguerías con el balón de camino al vestuario, cuando el argentino exclamó «si no le va bien en el fútbol, termina en un semáforo». Aquí se ha oído de todo: que si era racista, xenófobo, clasista. Que sea inadecuado, vale, pero todo eso que le achacan al Mono Burgos no se mantiene de pie ni mijita. Y mucho menos todo ese teatrillo del F.C. Barcelona, del PSG y de la UEFA, rasgándose las vestiduras, negándole las declaraciones al canal para, supuestamente, proteger a Lamine Yamal, del que sólo dijo Burgos que era un buen malabarista, como muchos malabaristas, como mucha gente que se gana la vida en los pasos de cebra cuando los coches están parados. Para empezar, el comentario salió de la boca de un señor al que todo el mundo le llama «mono». Ese es su apodo, se lo pusieron en su país natal, donde este tipo de sobrenombres son absolutamente comunes y que jamás se toman como una ofensa. Germán no es un pura sangre europeo, no viene de los blanquitos, no es un criollo con sus ancestros en el Viejo Continente. El Mono tiene sangre amerindia, indígena, así que aquellos que ven en él un tinte supremacista tienen que hacérselo mirar. O quizá es que, dándole la vuelta, los ofendidos contemplan a los malabaristas de los semáforos como a gente de segunda, como que no se gana la vida dignamente haciendo eso. Yo, en los semáforos, me he encontrado a mucho argentino, a mucho rubio eslavo, y a algún negro también. Ya me dirán Vds. dónde está el racismo, dónde el clasismo, dónde la xenofobia. Lo que dijo Germán Burgos es un comentario canchero, suelto, vivo, rápido, picante, como es el mundo del fútbol en Argentina. Entre Jorge Valdano y el Mono, Argentina es el Mono. Qué lástima y cuánta gracia se pierde a lo tonto por ponerse tan exquisitos. Y tan coñazos.