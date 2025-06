De lo sórdido a lo patético

Verdaderamente aguantamos mucho en el día a día cómo nos escupen en la cara los políticos con sus acciones, gastando nuestro dinero en putas y mintiéndonos como si fuéramos lerdos. Lo malo de todo es la sordidez de Ábalos apareciendo sucio y en camiseta, con una fulana en casa intentando camuflar un disco duro entre sus bragas, y no hablemos de las imágenes patéticas de su jefe Sánchez, oliendo a cadaverina, con maquillaje “contouring” marcando pómulo. Quienes tenemos afición a las apuestas, andamos haciendo porras y cálculos, eligiendo lugares donde celebrar esta caída del imperio sanchista que, más tarde o más pronto se acabará produciendo, no sabemos si por dimisión, algo que vemos difícil dado el personaje, aunque Europa se le echa encima como un tsunami por el asunto de su esposa y la trama Barrabés; por lo de su muy querido hermano, que está del todo desaparecido, o por toda la hez que han dejado en el camino Ábalos, Cerdán y Koldo, los del Peugeot que lo hicieron hombre. Los tabloides más importantes, como The Times aseguran que los españoles merecemos algo mejor en un demoledor editorial del pasado viernes. Echando la vista atrás todas las corruptelas del socialismo se quedan chicas: los Gal, Filesa, Malesa, Mariano Rubio, gobernador del Banco de España en el trullo, el ministro de Interior Barrionuevo también entre rejas… en fin, un largo histórico inherente al partido. Pero lo de ahora, es incomparable, y la pinta de los protagonistas no tiene desperdicio, por muy maquillado que se presente el que los capitanea, como bien recordó el otro día en el congreso, cuando señaló “son las cinco de la tarde y no he comido”.

En este sentido tenemos a la Ayuso que el jueves comenzaba su intervención en la Asamblea de Madrid diciendo: “Es la una, no he comido, estoy bien, si quieren ayuda que la pidan”, parafraseando a Sánchez en sus recientes intervenciones, al tiempo que sale Marisú en la reunión de CCOO diciendo que el compañero Pedro Sánchez no ha podido comparecer por agenda internacional. No sabemos bien a qué se refiere, porque ese día tan sólo firmó una carta a la OTAN diciendo que no al 5% en gasto militar. Es todo lo que hizo desde su búnker, donde trata de resistir siguiendo la pauta de su manual, que se vuelve inservible por momentos.

Por cierto, el otro día el gallego Feijóo estuvo contundente diciendo que sólo le faltan 4 votos para presentar la moción de censura, y que no le temblará el pulso presentándola de inmediato si los consigue. Tampoco estuvo mal Tellado cuando advirtió que cuidadín con la cartera a quienes van a Moncloa para negociar si siguen apuntalándole.

CODA. No podemos dejar de lado los títulos nobiliarios que por primera vez concede Felipe VI. Rafa Nadal, el más merecido, que lleva por el mundo adelante el nombre de España con orgullo y dignidad, mostrando siempre su lealtad a la Corona. Por supuesto Jaime Alfonsín que tantos años estuvo junto a Rey desde que era Príncipe de Asturias con unos más que reconocidos servicios a la monarquía. Pero ¿Luz Casal? Quizá por su profunda canción “Rufino me lleva a comer langostinos”. El título se las trae: marquesa de Luz y Paz; Carlos López Otín por su apasionante trabajo sobre la levedad de las libélulas, (Kundera escribió de forma brillante sobre la “Insoportable levedad del ser” y nunca tuvo el Nobel); Teresa Perales, que es paralímpica y Cristina Rodero fotógrafa, muy conocidas cada una en sus casa. Me pregunto por qué no a Julio Iglesias, Amancio Ortega o a Antonio López, por poner 3 ejemplos sobrados de merecimiento.