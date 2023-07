¡Tricky Sánchez gana las elecciones!

El CIS de Tezanos ha puesto las cosas en su sitio. Sánchez repetirá como presidente con un gobierno de coalición con los comunistas y los antisistema de la plataforma de Díaz con sus 16 partidos. Los españoles gozaremos las bondades del sanchismo mientras los diputados y los senadores de la oposición seguirán viendo limitados sus derechos gracias al autoritarismo democrático. Los más felices serán Otegi y los miembros del antiguo aparato político y militar de ETA, así como los independentistas de Junqueras y Puigdemont, que será finalmente indultado. Por supuesto, se mantendrá la colonización del sector público y la instrumentalización de la Justicia y del Constitucional. Es cierto que algunos desafectos pretendían adjudicar la victoria a Feijóo y se vislumbraba el regreso del antisanchismo en el PSOE. Ahora sabemos que Sánchez es un moderno Hércules que lo puede todo y que se equivocan las empresas de sondeos. En Estados Unidos, a Nixon le llamaban «Tricky Dick», por sus trampas y engaños, y Sánchez merece ser «Tricky Peter».

Tezanos debe creer que el candidato socialista venció a su rival en el decisivo cara a cara en Atresmedia. Los millones de españoles que lo siguieron están confundidos. Esto explica que considere que Sánchez aventaja en 1,4 puntos a Feijóo y que podría repetir el gobierno de coalición. El PSOE logra un 31% y Sumar un 15,5. Es decir, un 46,5 mientras que el PP se tendría que conformar con un 29,6 y Vox, un 11,7. Por tanto, el centro derecha contaría con un 41,3, que es un porcentaje muy bajo. La desfachatez de la encuesta no tiene parangón. Tras las victorias del PP en Madrid, Castilla y León, Andalucía y, finalmente, en las autonómicas y municipales parece que muchos votantes del centro derecha han decidido darle la espalda a Feijóo. No quieren la llegada de las tinieblas. La encuesta del CIS es una frivolidad y un escándalo. Es cierto que cumple la función partidista de servir como instrumento propagandístico. En el caso de que no se confirme, es evidente que se tendrá que auditar el CIS para saber por qué comete unos errores tan espectaculares.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)