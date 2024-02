«Zorra» a Eurovisión

Si ser considerada una mujer como «zorra» –en su acepción común, que no es precisamente la de la hembra del zorro– es para la «progresía» oficial, el sinónimo de ser una mujer libre, hacer cada cual lo que le apetezca, «lo que le da la gana», que dormir «libre» es hacerlo sin ropa interior, y toda esa catarata de verborrea, pues estarán en su derecho a considerar que la libertad de la mujer consiste en eso. Pero siempre y cuando no atenten contra los derechos de otras personas que pueden tener otro concepto acerca de en qué consiste una auténtica libertad o ser realmente libre.

Flaco favor le hace a un auténtico feminismo que reivindica la igualdad en dignidad y derechos entre la mujer y el hombre, cuestión que no está sometida a debate, sino a que esa proclamada igualdad sea efectiva de hecho. Pero una cosa es ser iguales y otra cosa es ser «idénticos» como es obvio.

La diferencia física entre un hombre y una mujer salta a la vista para quien tenga ojos para ver y suficiente sensatez para entender lo que conlleva esa complementariedad entre el género masculino y el femenino. Sin olvidar que es la mujer la que tiene el incomparable privilegio de ser la acogedora y transmisora de la vida.

Sentado esto, es patético que una canción de título «Zorra» y con ese argumento, sea elegida para representar «a España» en Eurovisión el próximo mes de mayo en Malmö, Suecia. ¿ Acaso tiene derecho RTVE a que «eso» represente a España? En todo caso, podrá decir que representa a la actual dirección de la cadena y al Gobierno que la ha designado, pero no a nuestro país. Y por si la canción con su letra no fuera suficiente, el dúo que la interpreta no se queda atrás, con una coreografía de bailarines (que aparentan ser varones), con gestos y exhibición de su cuerpo y traseros dignos de mejor causa.

Es una ironía que este Gobierno tan inclusivo, feminista, ecosostenible e igualitario, lleve como candidata al festival de Eurovisión seleccionada por la televisión pública, a una pieza de tales características. De momento no conocemos la opinión de la exministra del ramo Irene Montero acerca de tal elección, y si «zorra» encaja en su concepto de mujer que dio a conocer hace unos días. Y por cierto, que este debate abierto sobre Eurovisión puede ser un eje de su campaña a las elecciones al Parlamento Europeo de junio.

El dúo se denomina «Nebulossa», y es una nebulosa el que pueda poner en escena en Malmö lo visto y oído anteayer en Benidorm.