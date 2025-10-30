Este municipio vizcaíno obtiene el segundo puesto en la Capital de EscapadaRural 2025

Karrantza ha obtenido la medalla de plata en la novena edición del concurso de la Capital de EscapadaRural 2025, organizado por la plataforma del mismo nombre. La iniciativa busca dar visibilidad a los municipios comprometidos con la promoción del turismo rural. Según la organización, la localidad vizcaína ha quedado en segunda posición, con un 12,6% de los más de 40.000 votos registrados, por detrás de Jerez de los Caballeros, que alcanzó el 24,7%.

El alcalde de Karrantza, Raúl Palacio, agradeció el respaldo recibido tras conocerse el resultado. "Agradecemos a toda la gente de Karrantza, Bizkaia y alrededores que ha depositado su confianza en nosotros, especialmente a la Diputación Foral de Bizkaia y a Enkartur por el apoyo prestado. Estamos muy contentos y agradecidos, y felicitamos a los ganadores y al resto de concursantes. Eskerrik asko!", declaró el regidor.

En la clasificación final, Karrantza ha sido seguida por Ágreda (Soria), Vielha (Lleida), Friol (Lugo), Zuheros (Córdoba), Tibi (Alicante), Navahermosa (Toledo), Trasmoz (Zaragoza) y Valtierra (Nafarroa).

Reconocimiento al turismo rural vizcaíno

La organización ha felicitado a Karrantza por su segunda posición y a los otros nueve municipios finalistas de esta edición. Judith Monmany, responsable de comunicación de EscapadaRural, destacó que la difusión conseguida durante el proceso de votación "ha situado a los diez finalistas en la mente de las personas como destinos a visitar en su próxima escapada rural".

Con este resultado, Karrantza consolida su proyección como referente del turismo rural en Bizkaia y refuerza su visibilidad en el conjunto del territorio nacional.