La Guardia Civil investiga a un joven de 19 años que utilizó la "estafa del amor" para conseguir que un vecino de Éibar le pagase más de 40.000 euros

La Guardia Civil investiga a un joven de 19 años, afincado en Bilbao y con antecedentes por delitos de robo con fuerza y estafa, como presunto autor de una "estafa del amor" que costó 40.000 euros a un vecino de Éibar en apenas dos meses. Según fuentes del instituto armado, el investigado estaría vinculado a una organización criminal dedicada a ciberestafas que operaba mediante perfiles falsos en redes sociales.

Una trama internacional

La estafa comenzó cuando el joven se hizo pasar por una mujer francesa que solicitaba ayuda económica para pagar unas supuestas tasas relacionadas con una herencia millonaria ubicada en Marruecos. Para dar veracidad a su engaño, utilizó imágenes de un bufete ficticio que simulaba ser un notario encargado del caso, además de fotografías de un frigorífico vacío y mensajes donde aseguraba estar en situación de precariedad económica.

La investigación, que continúa abierta, ha requerido la emisión de órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias internacionales dirigidas a países del entorno atlántico, báltico y africano, donde se localizan las cuentas receptoras del dinero. Las diligencias practicadas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Éibar mientras se continúa trabajando para desmantelar completamente esta estructura delictiva que aprovechaba la vulnerabilidad emocional de sus víctimas.