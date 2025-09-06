Preocupación tras la aparición de insectos en la comida de una escuela infantil en Vitoria

La situación de los jardines en Vitoria continúa generando preocupación entre las familias. Un ciudadano ha remitido un escrito al Ayuntamiento para denunciar el estado de la vegetación en la escuela infantil Lourdes Lejarreta, en Lakua. Considera que la zona constituye un “foco de infecciones y suciedad” y advierte del peligro de que insectos puedan acabar en los alimentos de los bebés, según informa Norte Expréss.

El vecino recuerda que las cocinas de esta escuela infantil se encuentran junto a la zona de vegetación, lo que eleva el riesgo de plagas y de una posible intoxicación alimentaria. “Se trata de bebés, un colectivo muy vulnerable y al que su salud no se debería de poner en riesgo”, añade en su queja, en la que solicita que la situación se solucione antes del inicio del curso escolar.

El Ayuntamiento ha respondido a través del Buzón Ciudadano asegurando que el personal encargado del mantenimiento de parques y jardines acudirá al lugar para comprobar la incidencia y actuar “en caso necesario”. Sin embargo, algunos vecinos se preguntan si el servicio podrá atender todas las demandas, dado el contexto de movilizaciones laborales en el sector.

La escuela Lourdes Lejarreta es una de las cinco Escuelas Infantiles Municipales de Vitoria-Gasteiz y acoge a niños y niñas de entre 0 y 3 años. Ofrece servicio de comedor, con menús elaborados principalmente con productos ecológicos y de kilómetro cero en la cocina central de la escuela de Zaramaga, desde donde se transportan a diario.