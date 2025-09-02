Tragedia en Álava: muere un joven y dos resultan heridos graves en un accidente de tráfico

Un trágico accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la localidad alavesa de Okondo ha dejado u joven ha fallecido y tres heridos, dos de ellos de gravedad. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, las víctimas son jóvenes de edades comprendidas entre los 17 y los 19 años.

El siniestro mortal se produjo poco después de la una de la madrugada, cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la calzada y volcó en la carretera A-3632 a su paso por el municipio.

En el coche viajaban cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas. Los dos varones resultaron heridos de mayor gravedad y tuvieron que ser rescatados del vehículo por los bomberos de Llodio.

Los servicios sanitarios les han practicado la reanimación cardiopulmonar pero uno de ellos ha fallecido en el lugar. Las otras tres personas han sido ha sido trasladadas a un centro hospitalario, dos de ellas con heridas de gravedad.

Como consecuencia del accidente, la carretera ha quedado totalmente cortada al tráfico hasta las cinco y media de la mañana, cuando fue reabierta.