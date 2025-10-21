Nuevo nombre para el Cercanías de Euskadi: los ciudadanos vascos tendrá que utilizar una palabra inventada

En este mes de octubre, el servicio ferroviario de Cercanías comenzó el proceso de su cambio de nombre en Euskadi. Este proyecto, llevado a cabo por el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, se sometió a la votación ciudadana. Como requisito imprescindible, aquellos que quisieran participar debían estar registrados en la web de Irekia; el proceso concluyó el pasado domingo 19 de octubre.

Tan solo habían tres opciones para votar: Besaide, Lurbil y Lottu. Todas ellas tenían guardaban una relación muy común, y es que son términos muy ligados al País Vasco. De hecho, las intenciones del departamento líder de esta modificación era garantizar un servicio “cada vez más cercano y ligado al territorio”, según informó la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.

Un 55% sobre el 30% y el 14%

La primera de las tres hace referencia a un punto geográfico de la comunidad vasca en el que se unen sus tres provincias: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Se la conoce como el kilómetro 0 del País Vasco y es una pequeña cumbre localizada entre los montes Udalaitz y Anboto. Por su parte, la palabra Lurbil es un concepto imaginario que se refiere a las raíces y la cercanía de un lugar determinado (lur (tierra, en español), hurbil (cerca) y bildu (unir)).

No obstante, el finalmente elegido por los vascos ha sido Lottu. Más de la mitad de la ciudadanía que ha votado (55%) ha elegido este término sobre el 30% que registró Lurbil y el 14% de Besaide. Al igual que Rodalies en Cataluña, el Gobierno vasco también quería disponer del servicio ferroviario de Cercanías con un nombre diferente y siempre respetando la elección de los votantes. Lo que ahora traslada el equipo gubernamental es que habrá que desarrollar una nueva insignia, por lo que tocará esperar un largo periodo de tramitación para el registro de la propia marca.

Qué significa Lottu, la nueva manera de llamar al Cercanías en el País Vasco

El principal significado de la palabra Lottu es el siguiente: es un término que no existe y que combina el verbo lotu (unir, en castellano) y el pronombre 'tú'. Básicamente, la intención es transmitir un mensaje de unión pero, a la vez, con un trato de tú a tú. Según el Gobierno vasco, esta palabra también define "un servicio de tren de cercanías sea cercano en todos los aspectos para las personas que lo utilizan, ¡que cada vez son más!".