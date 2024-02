Charla con Manuel Campo Vidal y el arte de comunicar y no solo en los debates presidenciales...

No hace falta ver su nombre para saber a quién estamos escuchando. Su voz nos lleva inmediatamente a los debates presidenciales como el que protagonizaron Felipe González y José María Aznar en el año 2003, los dos encuentros entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en el 2008, el de Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy en el 2011 y en el 2015 entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Aitor Sagarduy en su introducción del Podcast, define claramente quién ha estado hoy delante de nuestros micrófonos.

Manuel Campo Vidal además de ser periodista es sociólogo e Ingeniero Técnico Industrial. Tiene en su haber más de dos mil programas emitidos en diferentes cadenas televisivas, ha hecho infinidad de colaboraciones y entre otras muchas actividades ha contribuido a la fundación de otros medios de comunicación. Otra de las actividades de este periodista con un carrerón es dar conferencias y quiero aprovechar para hacer mención que en una de sus charlas sobre el periodismo recordó una frase de Gabriel García Márquez: “No miren, el mundo se divide entre los que saben contar historias, y los que no saben” y agregó comentándoles a los presentes en aquella conferencia: “Porque cuántas veces nos encontramos con un profesor que sabe mucho, pero no lo cuenta con emoción. Y si no genera emoción, no ayuda a que quede en la memoria de quien lo escucha” Y he querido referirme a esto que pronunció nuestro invitado de hoy porque entrevistarlo es vivir un momento de mucha emoción, porque él, si algo sabe hacer, es transmitir eso: Emoción.

En su paso por Roma nos dedicó unos minutos antes de participar en un debate sobre su libro “Las Claves de la información en el Asesinato de Carrero Blanco” recientemente publicado en el que estuvo presente el embajador de España en Italia Miguel Ángel Fernández- Palacios, el consejero delegado y Director General de la Agencia Ansa, Stefano de Alessandri y Francesco Olivo del diario La Stampa. Y como de Alessandri lo subrayó en su intervención “El periodismo es investigar, documentar, testimoniar y estar presente para transmitirlo a la opinión pública. En el libro Campo Vidal desvela los motivos por los que Italia conoció el asesinato de Carrero Blanco antes que España. “Fue la ANSA, la agencia de noticias italiana, la primera que transmitió la información la información certera de que Carrero había muerto a consecuencia de aquella explosión. Muy por delante de otras agencias internacionales presentes en España y, por supuesto, antes que la Agencia EFE sujeta al control informativo del Gobierno”.

Campo Vidal subraya que en este contexto, las dictaduras no pueden controlar la información, pero “Sí pueden entorpecerla con el objetivo de esconder los hechos, o al menos retrasar su conocimiento, para deformar la realidad y manipularla”.

Nuestra charla en Roma

Tener enfrente a Campo Vidal es aprender y mucho en lo que atañe al mundo de la comunicación y del periodismo.

En el PODCAST escuchareis detalles importantes sobre lo que debe de aportar un comunicador cuando dirige un debate: “El moderador debe de aportar garantías de que ese debate va a ser llevado a cabo desde la neutralidad y aportar serenidad y aguantar sus nervios”. En aquellos debates los candidatos no estuvieron solos, los acompañaron las seis personas que se acordaron previamente y entre ellos un médico “En una noche puede cambiar mucho la vida de estas personas” subraya Campo Vidal.

El papel de las redes sociales en los debates electorales

Y hablando sobre el cambio tan enorme que ha habido a partir de la existencia de las redes sociales, Campo Vidal opina: “Ahora la comunicación es mucho más densa, es mucho más variada, pero en los debates electorales lo central se produce en la televisión y en la radio y en las redes se organiza un debate en paralelo, pero no se puede perder de vista la centralidad, porque si no hubiera un debate en televisión las redes quedarían mudas o expresarían otros deseos”. Quiso también resaltar lo que Alan Schroeder el experto americano en debates electorales en USA le comentó: “En realidad no es una esgrima dialéctica, la metáfora está equivocada, un debate es una selección de personal. Porque las personas que están viendo el debate en televisión elegirán si va a ser uno o el otro candidato vencedor”.

Un recuerdo imborrable

Manuel Campo Vidal moderó en 1993 el debate entre Felipe González y José María Aznar larazon Atresmedia

Hay mil temas a tratar sobre comunicación, sobre periodismo, sobre actualidad cuando se está delante de un profesional con esta experiencia, pero abordamos un tema que últimamente es recurrente… “La importancia de prepararse para hacer una entrevista”

Le pedí que recordara un momento que le haya dejado huella. Su respuesta fue inmediata: “Yo era estudiante en la Universidad de París, estudiaba un Máster en Sociología y hubo una elección presidencial y vi por primera vez en mi vida un debate electoral, en esos momentos se estaba terminando la dictadura, me quedé fascinado y pensé, algún día quiero organizar esto en mi país y diez y nueve años después pude tener aquel debate en Antena 3, entre Felipe González y José María Aznar y eso nos dejó marcados a mí y a mi equipo”.

Prepararse para saber comunicar

Nos centramos en hablar sobre algunos políticos y “su manera de actuar para comunicar”. En el año 2019 se celebró en Madrid una Conferencia sobre la Consolidación y la Transición Democrática convocada por Michael Gorbachov en la cual tuve el privilegio de participar como parte de la organización. Estuvieron presentes 32 jefes de Estado y presidentes de Gobierno. FRIDE ( Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exteriores) era el organismo organizador. En aquella conferencia tuve la ocasión de conocer a Bill Clinton y creí oportuno comentárselo a nuestro invitado: “La manera en la que Clinton actuaba desde el momento en el que se bajaba del coche, en cada paso que daba, en cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa, en cada apretón de manos o saludos a los más lejanos, en cada giro de cabeza, era una coreografía perfecta” y Campo Vidal a continuación comentó sobre el ex presidente norteamericano: “ Eso es así, porque Clinton es uno de los personajes que más se preparó para comunicar, Obama también los hizo pero tenía mucha más condición natural. Pero el caso de Clinton refiriéndome a los debates, sé que ensayaba y no solo lo que tenía que decir sino incluso para los planos de escucha, qué cara poner mientras el otro le está atacando o mientras el otro trata de burlarse de él. Tony Blair cita en sus memorias a Clinton y se refiere a él destacando que está por encima de otros políticos en ese campo”. Campo Vidal también quiso recordar lo que Clinton escribió sobre este tema “Todo lo que haces en la vida es el cincuenta por ciento de lo que seas o de lo que sepas y el otro 50 restante es la comunicación”.

Actualmente Campo Vidal preside la escuela de negocios NEXT Educación dedicada a la formación superior de profesionales innovadores, imparte clases, está realizando documentales, continúa participando en varios programas de televisión y continúa atendiendo entrevistas porque considera que es una manera de continuar comunicando.

Tomar el tiempo para prepararse una entrevista es lo mínimo, hay que respetar a los demás.

Y Manuel recuerda un momento que vivió con Concha Velasco siendo el presidente de la Academia de Televisión. La actriz le quiso comentar lo que le había sucedido en un viaje a Gijón, una plaza que es importante en el mundo teatral y que se da por hecho la cantidad de veces que ella había estado allí. La historia es la siguiente, la periodista de un periódico local que la iba a entrevistar arrancó con esta pregunta: ¿Es la primera vez que viene usted a Gijón? Y Concha Velasco le respondió “Hoy sí”.

Otro momento que recuerda es cuando viajó a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia siendo muy joven para dar una conferencia sobre la transición española en la Cámara de Comercio. Le llamaron del periódico más importante del país, “El Deber” para pedirle una entrevista. Aceptó ir a la redacción para conocerla y su sorpresa fue cuando el joven que lo entrevistaba lo recibió diciéndole: “Bienvenido a Bolivia, gracias por venir al periódico El Deber y quiero comunicarle a usted que la Sociedad Deportiva Huesca está empatando en estos momentos con el Atlético de Bilbao” Aquel joven se había estudiado hasta los gustos deportivos de su entrevistado.

Escuchad esta pieza del PODCAST “El Capuchino con Alicia” con Manuel Campo Vidal. Los pasaréis bien.