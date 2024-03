Marta Rota y su vida entre costuras

Es la diseñadora de mujeres muy conocidas como lo es de muchas que no lo son y hoy relata con mil detalles lo que vivió desde pequeña en el taller de su madre y su pasión por la moda que la ha llevado a ser un indiscutible referente en este sector en el que o sea está al día o se está a día.

En el encuentro en su estudio de Madrid para grabar este PODCAST en el que cuenta su historia, nos hace reflexionar de lo que ha cambiado el mundo. Durante la grabación vivimos momentos de emociones y de muchos recuerdos. Marta es una mujer llena de energía que parece que la "batería" nunca se le acaba. Recuerdo en una ocasión que pasé por su tienda, de repente apareció, hizo que una clienta se probara algunos de sus diseños, le retocó algunos detalles, cogió su bolso y se despidió diciendo: “¡Hasta luego! Salgo corriendo porque de lo contrario pierdo el tren”. Marta vive así, entre Barcelona y Madrid sin descanso, pero siempre con la sonrisa en los labios y con un savoir faire muy especial. Pero todo esto no se aprende en un día ni en una escuela, esto se trae en la sangre y como es real lo que siente, le hace vivir feliz y sin parar con una vida riquísima, llena de conocimientos y de momentos vividos imborrables porque como ella misma describe: “Mi vida es un poco parecida a la serie de televisión Cuéntame, llena de episodios con momentos de hace muchos años cuando todo era diferente”.

Uno no se puede imaginar su día a día cuando era pequeña hasta que ella misma lo cuenta: “Salía del colegio y me iba corriendo directamente al taller de mi madre porque me entusiasmaba, era mi vida y me encantaba ver a las señoras que iban a ver que había que les gustara para que se lo hicieran en el taller, te puedo mencionar como ejemplo a la señora Salisachs de Samaranch entre otras muchas clientas que frecuentaban el lugar de mi madre”.

A Marta le emocionaba ver a su madre recibiendo a señoras elegantísimas que deseaban ir a la moda en aquellos años y que gracias a su ímpetu y afán de ofrecer en su tienda de Barcelona lo más actual del momento de la moda de París y de Milán, viajaba para hacerse con los patrones de esos países que iban mucho más adelantados que España. Trabajó con su madre algún tiempo pero no se quedó tranquila mirando cómo lo hacía y decidió poner una tienda debajo de su taller a los 14 años. Cómo acompañaba a su madre a París ella misma más adelante empezó a fabricar sus propias prendas: “Era un momento en el que en España no había de nada. Lo que ponía en el escaparate tardaba cinco minutos en venderse porque era la única opción para las señoras que aspiraban a ser las más elegantes de la ciudad”. En Barcelona, Marta recuerda que solo había cuatro tiendas, algo que realmente uno no se puede imaginar hasta que ella lo cuenta.

“En París viendo una colección lloré” Marta Rota

“Estaba con mi madre y una noche, después de haber asistido a un desfile de Gerard Pipart, lloré de la emoción. Era una colección para Nina Ricci” Así recuerda Marta sus inicios en el mundo de la moda.

Cuenta también en el PODCAST como de la alta costura que conoció en aquellos años la fue transformando en diseños prêt à porter.

La importancia de tener un fondo de armario.

Sin duda es vital el que cada día al abrir el armario se tenga una prenda que haga ilusión llevarla y que siente bien. Muchas veces ni lo pensamos, pero si estamos conscientes lo que ayuda tener un buen fondo de armario y lo sabemos utilizar, la vida en muchas ocasiones sería menos estresante. Las prendas clásicas siempre estarán allí, aquellas que nos ponemos mil veces porque nos sentimos favorecidas, cómodas y actuales porque al final, esas chaquetas, camisas, pantalones clásicos por mencionar algunas, siempre se podrán combinar dándoles un toque actual.

Marta Rota lo confirma, pero no solo lo dice sino lo hace, porque dentro de sus colecciones a lo largo de los años, las prendas más básicas siempre se encuentran porque ella lo tiene claro, con un buen fondo de armario se puede ir siempre muy guapa.

Lo que han cambiado los tiempos

Del taller de su madre que estaba compuesto por treinta personas y en ocasiones hasta por treinta y cinco modistas y que solamente se dedicaban a coser, actualmente trabajan en su taller diez personas y para sacar las colecciones lo hace con talleres externos: "El sector ha evolucionado" señala y nos cuenta cómo se trabajaba antiguamente cuando la cortadora se ocupaba de crear el patrón, a continuación se le hacía a la señora una primera prueba, después se hilvanaba todo, volvía a la segunda, después a la tercera prueba y si hacía falta a una cuarta: “Antes nunca había prisa, las temporadas eran muy largas, las señoras venían a la tienda y se tomaban su té, era otro mundo, pero a pesar de que todo ha cambiado: En casa todavía se borda” porque Marta se declara una gran romántica y confirma que es su taller se sigue bordando a mano y cuidando hasta la más mínima puntada y es algo que no quiere perder: "Yo he aprendido un oficio y a pesar de que todo ha cambiado sigo con el afán de mantener todo lo que la vida en el mundo de la moda me ha enseñado".

Marta Rota “No hay nada mejor que las cosas bien hechas y con sostenibilidad”

Sobre las influencers en el mundo de la moda, también nos dejó algunos mensajes claros, como el ejemplo de la nieta de una de sus clientas que es bloguera y que en más de una ocasión se viste con algunas piezas de su abuela: “Es precioso cuando viene a la tienda y me dice mira Marta, este es el que le hiciste a mi abuela, señalándome el modelo que lleva encima y que además le sienta fenomenal, esto no tiene precio y seguramente también compra prendas de usar y tirar, pero en donde esté una buena prenda…Siempre estará en el armario”.

“Ojalá mis hijas hubieran podido vivir lo que yo viví con mi madre”.

Su aterrizaje en Madrid hace 12 años

Ya había conocido a Isabel Presley y en ese momento le estaba creando unas piezas para un reportaje. Era necesario viajar a Madrid para hacerle una prueba, pero nunca se imaginó que en ese viaje la vida en algo le cambiaría. Aprovechó el viaje para ir a saludar a su amiga la peletera Nelsy Chelala quién fue la que le mostró el local que se había quedado vacío junto a su negocio, le llamó a su marido para comentarle que le había gustado e instaló su tienda Tot -Hom en pleno barrio de Salamanca.

Es un local en que se respira que alguien se deja allí el alma, la acogida en la capital ha sido enorme.

En las bodas más sonadas sus modelos nunca faltan

Una de las últimas bodas más mediáticas ha sido sin duda la de Tamara Falcó con Iñigo Onieva, Marta confirma en esta entrevista que muchas de las invitadas llevaron sus modelos. Quiso recordar también otros de los grandes enlaces en los que vistió a muchas de las invitadas, como fue en la boda real de Don Felipe y Doña Letizia, así como en la de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín en Barcelona.

La importancia de adquirir lo que a cada uno le sienta bien

El entrar a un negocio para comprar ropa puede ser una experiencia o buena o mala, y digo esto porque es muy incómodo cuando los empleados de la tienda que lógicamente están deseando vender, lanzan sus argumentos de venta que muchas veces no encajan con lo que uno piensa. Se entiende que no tiene nada que ver ser empleado de una tienda a ser el propietario o propietaria pero en esta sutileza está el arte de agradar a un cliente.

Mantener un local en pleno barrio de Salamanca no es algo sencillo existiendo tanta competencia y buena, pero la base del saber atender es esencial porque al final es lo que atrae y fideliza a los clientes. Al preguntarle a Marta Rota sobre esto su respuesta es muy clara: “Yo no puedo ser feliz si veo que lo que la clienta se está probando o buscando le sienta mal, se lo decimos e intentamos encontrar lo que sea adecuado para ella y que sea de su gusto. Para mí lo más importante es que se vean ellas mismas, que estén cómodas y que se vean favorecidas porque esto es lo que hará que se vaya contenta y que regrese”.

La experiencia es un grado y como se puede escuchar en este PODCAST con la voz de nuestra invitada de hoy que si algo tiene es esto, experiencia unida a una vida entera rodeada de patrones, de hilvanes, de puntadas, de bordados, de costuras y de clientas que la buscan porque ella siempre intenta que se vayan felices.