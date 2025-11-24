El podcast de Carmen Morodo: Canta Koldo, canta

La subdirectora de LA RAZÓN, Carmen Morodo, analiza la última hora del Caso Koldo y todo lo que acontece al Partido Socialista. En concreto, la posibilidad de que Koldo García y José Luís Ábalos entren en la cárcel tras la vistilla que tendrán este jueves y, además, cómo está "empezando a filtrar informaciones sensibles para el PSOE, especialmente a Pedro Sánchez", ante las informaciones acerca de que el presidente del Gobierno se reunió con Otegui en 2018 para pactar la moción de censura que le hiciera entrar en Moncloa.

"Esto es el principio de un glosario de informaciones que están saliendo, que pueden no tener consecuencias penales pero sí tienen un coste reputacional. Moncloa intenta anticiparse para contrarrestarlo, pero aquí estamos hablando de una Fiscalía Anticorrupción que no es el Fiscal General del Estado del presidente".

Morodo asegura que "estamos hablando de un material sensible, Koldo lo sabe todo, en algunos casos con material que todavía no ha llegado a la UCO, pero todo depende de a dónde quiere llegar". "Es el más listo de la clase del Peugeot, sigue controlando la estrategia frente a un Ábalos que está afectado por la situación que le pasa. Incluso Cerdán está con más aguante, aunque cada uno sigue una estrategia distinta porque su relación está rota".

"Nos quedan muchos capítulos por conocer, estaría bien que si ha faltado trasparencia, de alguna manera o de otra, aunque sea a través de la boca de Koldo, lo conozcamos. Hay veces que no se están haciendo gratis, evidentemente hay un interés. Pero hay que tener en cuenta que hay mucho ruido, mercantilismo, amistad con algunos portavoces y siempre con la lupa puesta a la hora de distinguir lo que es verdad y lo que es mentira".