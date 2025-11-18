Acceso

Podcast

Podcast

El podcast de Carmen Morodo: La mano que mece las “cloacas” del PSOE

La subdirectora de LA RAZÓN analiza las últimas declaraciones de Leyre Díaz y Javier Pérez Dolset

Carmen Morodo
  • Carmen Morodo@carmenmorodo
    Subdirectora de La Razón. He cubierto Interior, Defensa, Parlamento y he sido corresponsal política. Colabora en televisión y radio. Creo en el poder del periodismo riguroso para entender el país que somos y el que queremos ser.
Creada:
Última actualización:

La subdirectora de LA RAZÓN, Carmen Morodo, analiza en su podcast las declaraciones de Leyre Díaz y y el empresario Javier Pérez Dolset, en las que "se confirman que las cloacas estrechan el cerco al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Además, se pregunta hasta dónde llegaba la suciedad del padre de Begoña Gómez.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas