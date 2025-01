El podcast de Carol Sepúlveda | Entrevista a Nicolás Villamizar en su estudio de Madrid

En este primer episodio del año, nuestra anfitriona, Carol Sepúlveda, nos lleva al corazón del madrileño barrio de Usera para visitar el estudio del pintor colombiano Nicolás Villamizar. En una conversación íntima y reveladora, descubrimos cómo este artista ha construido una carrera que desafía sus propias expectativas y trasciende las fronteras de lo convencional.

Nicolás Villamizar y Carol Sepúlveda durante la entrevista. Adriana Saguar

Nicolás Villamizar, nacido en 1982 en Colombia, creció en una familia de arquitectos, pero decidió romper con esa tradición para perseguir su pasión por el arte. Esta decisión marcó el inicio de un camino lleno de desafíos, evolución y, sobre todo, autenticidad.

Durante la entrevista, Villamizar nos habla del impacto de Madrid en su desarrollo artístico. Desde su llegada, la capital española no solo le ha ofrecido un espacio para evolucionar, sino que también ha servido como una fuente constante de inspiración. Para él, el entorno cultural y artístico de la ciudad está en uno de sus mejores momentos, y eso le motiva a explorar nuevas formas de expresión.

Estudio de Nicolás Villamizar en Madrid, foto cortesía del artista. Nicolás Villamizar

La trayectoria de Nicolás es un relato fascinante de transformación y experimentación. Sus inicios en el grafiti lo conectaron con el arte callejero, pero con el tiempo, su estilo se volvió más ecléctico, fusionando elementos de la pintura clásica con la energía del Street art. Este enfoque híbrido ha dado lugar a murales icónicos en lugares tan diversos como Miami, Ibiza, New York o Madrid, incluyendo proyectos en hoteles de lujo como The Standard y el Thompson. “Nunca me acomodo a lo fácil”, asegura Villamizar. Su exploración constante de materiales, técnicas y estilos le ha convertido en un artista versátil, capaz de sorprender con cada nueva obra.

Una característica recurrente en su arte es su obsesión por los iconos y los símbolos. En su universo personal, figuras femeninas, ángeles y animales fantásticos cobran vida en una especie de mitología propia, influenciada por el realismo mágico de Gabriel García Márquez. “Siempre he tenido dificultades para distinguir entre la realidad y la fantasía, y creo que eso se refleja en mis pinturas. Son un refugio, una manera de enfrentar una realidad que a veces puede ser devastadora”, confiesa.

Nicolás Villamizar en una de sus exposiciones del pasado año Nicolás Villamizar

Con un estilo que mezcla humor, erotismo y una pizca de ingenuidad, las obras de Villamizar tienen una narrativa que invita al espectador a perderse en sus formas y colores. “Quiero que la gente sueñe en grande cuando ve mi trabajo”, afirma. Además, su incursión en la moda, colaborando con marcas internacionales, demuestra su habilidad para llevar el arte más allá de los lienzos, fusionándolo con otros mundos creativos.

Estudio de Nicolás Villamizar en Madrid, foto cortesía del artista. Nicolás Villamizar

En este episodio también exploramos los proyectos recientes y futuros de Nicolás. Desde murales en espacios urbanos hasta exposiciones que prometen seguir rompiendo moldes, Villamizar está en constante movimiento.

Obra de Nicolas Villamizar, cortesía del artista. Nicolas Villamizar

El primer episodio del año vamos a conocer a un artista que no teme reinventarse y cuyo trabajo no solo embellece espacios, sino que también cuenta historias profundamente humanas. Únete a Carol Sepúlveda en este viaje por el universo de Nicolás Villamizar, un creador que, desde Usera, sigue dejando huella en el mundo del arte.

Obra de Nicolás Villamizar, cortesía del artista. Nicolas Villamizar,

Esta semana en el podcast con más arte del diario Razón, descubre cómo se construye una nueva mitología visual en el corazón de Madrid.