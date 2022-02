Adanero, diputado “díscolo” de UPN: “Me he dejado la vida por este partido” y “nadie me va a dar lecciones de nada”

El diputado de UPN Carlos García Adanero, a quien el partido ha pedido que entregue su acta por votar ‘no’ a la reforma laboral en contra de las directrices de la dirección, ha destacado que “me he dejado la vida por este partido y que ahora me llamen traidor por agradar a alguien me parece una pena”.

En declaraciones a los medios a su llegada al Comité Ejecutivo de UPN que va analizar la situación creada tras su voto en contra en el Congreso, Adanero ha destacado que “esta es mi casa, llevo 35 años de afiliado y nadie me va a dar lecciones de nada”.

Preguntado si va a ser expulsado del partido, ha contestado que espera que “se cumplan los estatutos y ya está”. Sobre la petición del presidente de UPN, Javier Esparza, de que entregue su acta de diputado, ha señalado que “el partido no es el presidente, el partido tiene unos órganos y unos métodos”.

García Adanero ha negado que engañara a la dirección del partido sobre el sentido de su voto y ha remarcado que “yo esperaba que en el intervalo de la mañana se nos diera la explicación de por qué había que votar a favor de la reforma laboral y esa llamada nunca llegó”.

Sobre las declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que acusaba al PP de “comprar” la voluntad de los dos diputados de UPN, ha replicado que “son unas palabras miserables de alguien que estará acostumbrada a que le paguen; a mi nunca me han pagado nada por hacer nada en política” al margen del sueldo público. “Entiendo que cuando no se tienen principios se piensa que los demás no tenemos principios”, ha añadido.