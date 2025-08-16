Javier Lambán será despedido en un acto civil en su ciudad natal

Javier Lambán será despedido este sábado, 16 de agosto, a las 13.00 horas en la sala del crematorio de Ejea de los Caballeros, su localidad natal y donde ha fallecido este viernes a consecuencia del cáncer que padecía hace más de cuatro años.

Por expreso deseo de la familia no habrá capilla ardiente del expresidente Javier Lambán. Tras el acto civil, previsto para este sábado, el expresidente Lambán será incinerado en la intimidad familiar.

En el tanatorio de Ejea, los familiares recibirán a quienes se acerquen a trasladar sus condolencias entre las 10.00 y las 13.00 horas de este sábado. Lambán, expresidente socialista de Aragón, murió este viernes a los 67 años tras pasar los últimos cuatro intentando curarse del cáncer que le diagnosticaron en 2021.

Natural de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), dedicó más de cuatro décadas a la política, con una convicción que no se doblegó ni ante la disciplina de su partido, que le sancionó el año pasado por no votar en el Senado a favor de la Ley de Amnistía que tanto aborreció. El PSOE, al que se afilió en 1983, fue su casa durante gran parte de su vida. Y España, su preocupación. A Lambán le dolía su país más que nada.

Si entró en la gran familia socialista fue por Felipe González, porque antes militó en el anarquismo. Pero el expresidente socialista le sedujo en un mitin al que acudió con intención de boicotear. En los próximos meses saldrá un libro que había estado preparando desde hace tiempo. Una obra de su faceta de historiador que, como afirmó el propio Lambán, tenía prevista su publicación en octubre.