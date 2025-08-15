Aragón promulga tres días de luto por la muerte del expresidente Javier Lambán

El Gobierno de Aragón ha decretado tres días de luto por la muerte del expresidente socialista, Javier Lambán, y ha señalado que las banderas ondearán desde la mañana del sábado hasta la llegada del martes a media asta en señal de respeto a su memoria. De la misma manera los ayuntamientos han secundado la decisión.

En este sentido, el actual presidente de la comunidad aragonesa, Jorge Azcón, ha trasladado sus condolencias a la familia recordando a Lambán como un "socialista honrado, honesto y ejemplar" que fomentó y antepuso los valores aragoneses por encima de cualquier otra propuesta.

"Desempeñó un papel decisivo en la política aragonesa y española, dedicando su vida al servicio público con compromiso, diálogo y defensa de los intereses de Aragón... Descanse en paz", ha apostillado.

Las redes sociales se han llenado de muestras de apoyo

El carisma y la cercanía de Javier Lambán, en especial en su faceta más humana y en sus relaciones personales, calaron en los diferentes representantes del arco parlamentario. Pedro Sánchez, con un tono institucional ha mostrado su tristeza con la noticia y ha aseverado "su huella es imborrable" para los aragoneses.

Su sustituta en la vida política, Pilar Alegría ha recalcado el "amor por su tierra y su compromiso que siempre permanecerá". Más emotiva ha sido el mensaje del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que ha querido reservar un espacio en las líneas de este diario para honrar su memoria, ha transmitido el dolor por la pérdida de "un gran amigo, excelente persona y político ejemplar muy coherente y con una capacidad intelectual que no se discutía".

En el otro lado de la bancada, Núñez Feijóo ha señalado que "siente muchísimo la muerte de Javier Lambán" a quien consideraba "un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar", aseverando que lo más importante era la amistad que forjaron. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que "apreciaba muchísimo política y personalmente" a Javier Lambán.

Fuera de la escena política y de las personalidades, los ciudadanos- que incluso lo comparaban con José Antonio Labordeta- han quedado impactados con la noticia y han reaccionado con un aluvión de mensajes de ánimo a los familiares. Lo más importante es que el recuerdo de Labordeta siempre quedará presente en la memoria de todos los aragoneses como ese hombre combativo, convencido y amable.