Ahora resulta que Jesucristo era palestino y, por ello, fue víctima de un pacto entre judíos y romanos

Hamada Fara'neh, periodista jordano, miembro del Consejo Nacional Palestino, asegura en un artículo, titulado "Nos robaron el cristianismo" en el diario jordano “Al-Dustour “y en el palestino “Al-Qud”, que Jesús, que nació en Belén y vivió en Palestina, era palestino y que Occidente les robó el cristianismo a los palestinos, del mismo modo que más tarde robó la propia Palestina y la colonizó con judíos.

Es la razón por la que Occidente y sus iglesias apoyan a Israel y no denuncian los crímenes que comete contra el pueblo palestino. Añadió que, así como Jesús –que fue el primer fida'i (luchador abnegado) palestino y emblema del sacrificio por el bien de los demás– fue crucificado como resultado de un pacto entre Judas Iscariote y los colonialistas romanos, el pueblo palestino es ahora víctima de un pacto entre Israel y el Occidente colonialista, encabezado por Estados Unidos.

"Jesús no era romano sino palestino. Nació en Belén, su divina revelación y su resurrección ocurrieron en Palestina, y fue bautizado en el río Jordán, porque Jordania-Palestina era su patria y la patria de sus discípulos y de sus mensajes. No era un europeo de Moscú o Londres, ni de ningún otro lugar fuera de nuestra región, aunque su mensaje trasciende las fronteras y sus seguidores provienen de todas las naciones y continentes, así como el Islam trasciende las fronteras y las naciones, y sus seguidores no están confinados al Península Arábiga, pero provienen de todo el mundo árabe y de todos los continentes: desde Asia, pasando por África, hasta Europa y América. La religión no tiene patria; se propaga en un esfuerzo por abarcar toda la existencia humana, porque es un mensaje divino para los seres humanos en todas partes, subraya.

«Ellos [los occidentales] nos robaron la religión cristiana, y es por eso que los patriarcas y arzobispos [de las iglesias occidentales] no se han opuesto a lo que las fuerzas [militares] de la colonia [israelí] están haciendo a los cristianos y Musulmanes en Palestina, la tierra de Jesús, y esto a pesar de que las tres iglesias palestinas: la Iglesia de la Natividad [en Belén], la Iglesia de la Anunciación [en Nazaret] y la Iglesia del Sepulcro [en Jerusalén] – se lamentan junto con su pueblo y sus fieles en Palestina, porque su pueblo, iglesias, escuelas, hospitales y casas familiares están en Gaza, como lo confirmó Su Santidad el Papa en su mensaje de Navidad, en el que abordó los horrores del grave desastre que el El pueblo palestino está sufriendo a manos de los imperialistas israelíes.

«La Navidad, la fiesta [que marca] el nacimiento de Jesús – quien fue el primer palestino y el primer fida'i , caracterizado por el sacrificio, el altruismo y una muerte prematura – [se celebrará este año] sin alegría, porque el pueblo palestino está siendo crucificados en su propia patria, así como Jesús [fue crucificado] por un pacto entre el imperialismo romano de su época y la traición de Judas Iscariote. Hoy también, la crueldad, el racismo, el fascismo y las acciones vergonzosas de los [israelíes] colonia [son recibidas con] traición contra los valores de la humanidad por parte de quienes apoyan [a Israel], la apoyan, la ayudan, le prestan respaldo político y la protegen de la rendición de cuentas. Esto es lo que hizo la administración estadounidense cuando proporcionó a Israel 230 aviones de carga y 30 buques de carga [cargados con] armas, bombas y medios de destrucción. [Estas armas están ahora] matando a los palestinos, tanto cristianos como musulmanes, que honran a [Cristo], el Mensajero del Amor y la Paz, así como aman todos los mensajeros y profetas, el principal de ellos [Muhammad], el Mensajero y Profeta de los musulmanes", informa Memri.