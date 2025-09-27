El Papa León XIV se pone el cachirulo

El Papa León XIV ha lucido durante unos segundos un cachirulo rodeando su cuello. La breve imagen para el recuerdo ha sido posible gracias a la llegada a Roma de medio centenar de catequistas de la Archidiócesis de Zaragoza de peregrinación con motivo del Jubileo 2025.

La audiencia con el Santo Padre ha tenido lugar este sábado y la delegación aragonesa estado encabezada por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; el deán del cabildo, Juan Sebastián Teruel; y el vicario de Pastoral, Sergio Pérez Baena.

En el momento de la entrega del simbólico regalo, León XIV se ha despojado por un instante de su solideo para facilitar la puesta del cachirulo, que ha lucido para orgullo del público aragonés que ha inmortalizado la escena entre aplausos y gritos de "¡Viva la Virgen del Pilar!".

Desde el pasado martes, un grupo de peregrinos aragoneses se encuentra en Roma con motivo del Jubileo 2025, participando en distintos actos religiosos y sociales. Así, el pasado miércoles asistió a la inauguración de un mural cerámico que representa a la Virgen del Pilar y que se ha instalado en los Jardines Vaticanos junto a los de otras vírgenes de todo el mundo.