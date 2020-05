Las otras muertes en la era Covid

De repente, se ha instalado en nuestro convencimiento más íntimo que la gente fallece por coronavirus o directamente no lo hace. El resto parece estar a salvo. Nadie se plantea lo que hay más allá del bicho de Wuhan porque, sinceramente, es difícil abrirse paso ante un caudal de dolor y tormento como el que no había padecido el mundo durante generaciones. Desgraciadamente, entre bastidores de la tragedia del Covid-19 se apelotonan los dramas que nuestra amnésica y cortoplacista mentalidad ha decidido desterrar de su horizonte. Pero la muerte se abre paso a través de la vida sin remisión y la inmensa mayoría de esas pérdidas irreparables que inconscientemente ladeamos no guardan relación con la plaga con la que un particular efecto mariposa maltrata a las gentes de este nuestro planeta cerúleo. Las estadísticas concluyen que alrededor de 150.000 personas fallecen diariamente en el mundo. Es una cifra considerable que define la finitud de nuestro transitar por la tierra. También es el marco en el que poner en contexto las diferentes causas de los óbitos que en el momento que usted lector repasa estas líneas se producen en los cinco continentes. Los accidentes cardiovasculares son el principal motivo de muerte con 48.742 decesos. Hablamos de más del 30 por ciento del total de personas que pierden la vida por causas naturales o no. El cáncer le sigue en este índice de letalidad con 26.181, lo que representa el 17% del volumen diario. Las patologías respiratorias no contagiosas provocan 10.724 muertes y las contagiosas, 7.010. A continuación prosigue la demencia (6.889), las dolencias digestivas (6.514), complicaciones neonatales (4.887), enfermedades diarreicas (4.300, la segunda causa de muerte entre los niños menores de cinco años), diabetes (3.753), enfermedades hepáticas (3.624), accidentes de coche (3.406)... ¿Y el coronavirus? En el famoso pico de la curva costó 7.504 vidas al día en el planeta. Hoy, en torno a 5.000. Estas son las magnitudes con las secuelas y circunstancias agravantes de cada caso. Todas las secuencias numéricas son frías, al igual que todas las muertes resultan desoladoras.