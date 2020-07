Villacís advierte a los madrileños de que si hay más rebrotes se puede volver a cerrar Madrid

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís ha pedido esta mañana a los madrileños que se comporten “como si hubiese rebrotes” porque si no, va a tener que volverse a cerrar Madrid, aunque sea de forma selectiva. Villacís ha hecho estas declaraciones durante una entrevista en el programa 120 Minutos de Telemadrid. “No tenemos información de que haya un rebrote, pero nos deberíamos comportar como si los hubiese, como si estuviéramos todavía escalando esa curva, porque parece que nos hemos olvidado, que ha sido hace mucho tiempo y no es así”. “Si no asumimos todos la responsabilidad, va a tener que volverse a cerrar Madrid, aunque sea de forma selectiva”, ha advertido la vicealcaldesa y ha pedido no dar “pasos demasiado rápido que nos obliguen a ir para atrás”.

.@begonavillacis :"Si no somos responsables se puede volver a cerrar Madrid en algún momento, aunque sea de forma selectiva" #rebrotes



📲 #3Julio120

📡 https://t.co/HqE74E3RWs pic.twitter.com/hILrSNBQtP — 120 minutos (@120minutosTM) July 3, 2020

Villacís hacía estas declaraciones después de que se haya producido en Madrid el primer brote desde que se decretó el fin del estado de alarma y la entrada en la “nueva normalidad”. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha notificado hoy al Ministerio de Sanidad un brote de covid-19 con 5 casos leves vinculados a una empresa y su entorno, que han sido aislados y sus contactos más estrechos identificados y puestos en bajo vigilancia médica.

Según detalla la Consejería de Sanidad en el comunicado, las personas afectadas tienen edades comprendidas entre los 18 y los 54 años y se encuentran en aislamiento domiciliario y con síntomas leves, sin que ninguna haya requerido ingreso hospitalario y cuentan con seguimiento de los médicos de Atención Primaria o del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. Asimismo, se informa de que la investigación epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública ha permitido identificar con rapidez tanto a los casos de infección con covid-19 como a sus contactos estrechos, que igualmente permanecen bajo vigilancia médica. En total, suman 18 personas: 6 en la empresa y 12 familiares o contactos sociales. La Consejería de Sanidad no ha detallado en qué zona de Madrid capital se ha producido el brote y tampoco ha dado datos del tipo de empresa afectada porque no pueden hacerlo, según han indicado a Efe.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid indica que se ha ampliado la información que ofrece en la página web sobre los casos de coronavirus en la región incluyendo de forma diferenciada los casos de infección activa de covd-19, es decir, los que en la fecha presentan síntomas y pueden transmitir la enfermedad. Esta información se actualizará cada martes y estará disponible en el mapa interactivo de www.comunidad.madrid/coronavirus