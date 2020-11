Las mutaciones del SARS-CoV-2 no aumentan la transmisión de la Covid-19

Comprender cómo actúa el nuevo coronavirus resulta clave para poder controlar la pandemia de la Covid-19 que afecta a todo el mundo. La investigación no cesa y el último hallazgo científico más contundente confirma que ninguna de las mutaciones actualmente documentadas en el virus SARS-CoV-2 parece aumentar su transmisibilidad en humanos, según un estudio dirigido por investigadores de la University College London y publicado hoy en la revista científica Nature Communications tras analizar los genomas del virus de más de 46.000 personas con Covid-19 de 99 países.

“La cantidad de genomas del SARS-CoV-2 que se generan para la investigación científica es asombrosa. Al principio de la pandemia nos dimos cuenta de que necesitábamos nuevos enfoques para analizar enormes cantidades de datos casi en tiempo real para señalar nuevas mutaciones en el virus que podrían afectar su transmisión o la gravedad de los síntomas. Afortunadamente, descubrimos que ninguna de estas mutaciones está haciendo que Covid-19 se propague más rápidamente, pero debemos permanecer atentos y seguir monitoreando las nuevas mutaciones, particularmente a medida que se lanzan las vacunas”, asegura la primera autora, la Dra. Lucy van Dorp, miembro del UCL Genetics Institute.

Tres tipos de mutaciones

Los coronavirus como el SARS-CoV-2 son un tipo de virus de ARN, que pueden desarrollar mutaciones de tres formas diferentes: por error, por errores de copia durante la replicación viral, a través de interacciones con otros virus que infectan la misma célula (recombinación o reordenamiento), o puede ser inducida por sistemas de modificación del ARN del huésped que son parte de la inmunidad del individuo (por ejemplo, el propio sistema inmunológico de una persona).

La mayoría de las mutaciones son neutrales, mientras que otras pueden ser ventajosas o perjudiciales para el virus. Tanto las mutaciones neutrales como las ventajosas pueden volverse más comunes a medida que se transmiten a virus descendientes.

El equipo de investigación de UCL, Cirad y la Université de la Réunion, y la Universidad de Oxford, analizó un conjunto de datos global de genomas de virus de 46.723 personas con Covid-19, recopilados hasta finales de julio de 2020. Hasta ahora, los investigadores han identificado 12,706 mutaciones en el SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19. Para 398 de las mutaciones, existe una fuerte evidencia de que se han producido de forma repetida e independiente. De ellos, los investigadores se centraron en 185 mutaciones que se han producido al menos tres veces de forma independiente durante el curso de la pandemia. Para probar si las mutaciones aumentan la transmisión del virus, los investigadores modelaron el árbol evolutivo del virus y analizaron si una mutación particular se estaba volviendo cada vez más común dentro de una rama determinada del árbol evolutivo, es decir, probando si, después de que una mutación se desarrolla primero un virus, los descendientes de ese virus superan a los virus SARS-CoV-2 estrechamente relacionados sin esa mutación en particular. Los investigadores no encontraron evidencia de que alguna de las mutaciones comunes esté aumentando la transmisibilidad del virus. En cambio, encontraron que las mutaciones más comunes son neutrales para el virus. Esto incluye una mutación en la proteína del pico del virus llamada D614G, que se ha informado ampliamente como una mutación común que puede hacer que el virus sea más transmisible. La nueva evidencia encuentra que esta mutación de hecho no está asociada con un aumento significativo de la transmisión.

Los investigadores encontraron que la mayoría de las mutaciones comunes parecen haber sido inducidas por el sistema inmunológico humano, en lugar de ser el resultado de la adaptación del virus a su nuevo huésped humano. Esta situación contrasta con otro análisis realizado por el mismo equipo de lo que sucedió cuando el SARS-CoV-2 saltó de los humanos a los visones de granja. El Dr. van Dorp asegura que “cuando analizamos los genomas de virus provenientes del visón, nos sorprendió ver la misma mutación aparecer una y otra vez en diferentes granjas de visones, a pesar de que esas mismas mutaciones rara vez se habían observado antes en humanos”.

El autor principal del estudio, el profesor Francois Balloux (UCL Genetics Institute), detalla que “es posible que nos hayamos perdido este período de adaptación temprana del virus en humanos. Anteriormente estimamos que el SARS-CoV-2 saltó a los humanos en octubre o noviembre de 2019, pero los primeros genomas tenemos fecha de finales de diciembre. En ese momento, las mutaciones virales cruciales para la transmisibilidad en humanos pueden haber surgido y haberse fijado, lo que nos impide estudiarlas“.

Es de esperar que un virus mute y eventualmente diverja en diferentes linajes a medida que se vuelve más común en las poblaciones humanas, pero esto no implica necesariamente que surjan linajes que sean más transmisibles o dañinos. En este sentido, el doctor Van Dorp añade que “el virus parece estar bien adaptado para la transmisión entre humanos, y es posible que ya haya alcanzado su aptitud óptima en el huésped humano cuando se identificó como un virus nuevo”.