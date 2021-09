La AECC pide investigar los cánceres por igual y crear una plataforma única que conecte a todos los centros médicos

Sociedad

Gracias a la investigación, la supervivencia en cáncer ha aumentado en los últimos 50 años. No obstante, no por igual. Aún existen muchos tipos de tumores en los que la supervivencia a cinco años es muy baja o se ha estancado. Además, la incidencia de cáncer ha crecido desde 2016 un 7,2 %.

Más de 100.000 personas son diagnosticadas cada año en España con tumores de páncreas, esófago, estómago, pulmón e hígado. Se trata de tumores con los índices de supervivencia más baja, que no alcanza ni el 20 %, según informa hoy la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el Día Mundial de la Investigación contra esta enfermedad.

Por ello, la asociación reclama más investigación en el cáncer y que sea “equitativa, porque el cáncer es igual para todos, pero hay cánceres con supervivencia muy baja y otros atascada. Tenemos que fomentar que se investiguen todos ellos”, afirma Ramón Reyes, presidente de la AECC.

No puede ser que “los cánceres menos frecuentes sean menos investigados”, afirma el doctor Alfredo Carrato, catedrático emérito de la Universidad de Alcalá e investigador de cáncer de páncreas, quien pone como ejemplo que “el cáncer de mama es cinco veces más frecuente que el de páncreas. Sin embargo, en Europa mueren más personas por cáncer de páncreas que de mama”.

Además, desde la AECC reclaman “trabajar en red para que los pacientes tengan las mismas posibilidades de acceder a resultados de investigación del cáncer”, incide Reyes. Y es que depende de donde uno viva en España tiene o no acceso a centros de referencia. Por eso Reyes hace “un llamamiento a todos los consejeros de Salud para unir centros de asistencia con centros de investigación y de referencia de este país”.

“Y no es imposible. En Alemania tienen centros de referencias conectados. Allí, uno sabe si tiene un cáncer de páncreas a dónde se tiene que ir porque no es lo mismo un médico que opere 700 u 800 casos al año que 30 o 40. Por eso es importante que haya centros de referencia de casos de cáncer menos frecuentes”, reclama el doctor Carrato.

También lo demandan los pacientes. José Manuel González, paciente de cáncer gástrico y defensor del paciente AECC, no entiende cómo es posible que a día de hoy no exista un plataforma interconectada: “Tengo un historia médico y quiero que sea público porque es lo que necesitan los científicos para investigar y, sin embargo, no tienen acceso a ello. Se necesita alguien que coordine por favor”.

Unas medidas que nos acercarán al objetivo: conseguir en España un 70 % de supervivencia en cáncer global en el año 2030.

En un acto con pacientes para conmemorar este día, Belén Villalonga, paciente con cáncer de páncreas, diagnosticado a tiempo, “por casualidad en una revisión rutinaria”, pide más investigación frente al cáncer y que haya acceso del paciente a los resultados y los tratamientos con equidad. Si los ensayos “no te funcionan a ti, tienes la esperanza que les pueda servir a otros”.

También Marcelo Marcelo Luis Chorny, un deportista y entrenador de rugby con tumor de laringe, pese a no haber fumado nunca, pide, además de más investigación, que se pongan todos los medios posibles en el diagnóstico precoz.