La razón por la que la coliflor es el alimento perfecto para adelgazar

La verdura es un alimento que no deja indiferente a nadie. Odiada por muchos y amada por otros. El problema es que no podemos prescindir de ella. Nos guste o no, es uno de los alimentos más saludables que existen y debe ser parte de cualquier dieta saludable. Pero si hablamos de hortalizas, debemos empezar por una hortaliza que cada vez esta cobrando más protagonismo por sus excelentes beneficios para la salud. Tiene un alto contenido en fibra, 25 calorías por cada 100 gramos, y una composición nutritiva muy completa que aporta al organismo muchas vitaminas, además de ser una importante fuente de antioxidantes para prevenir enfermedades. Todos estos beneficios para la salud se atribuyen a la coliflor, que se considera un superalimento y que pertenece a la familia de las “grassicacae” como el repollo, la col, el brócoli o el romanesco, entre otros.

Contiene un compuesto de carbohidratos llamado “manitol” que nuestro intestino delgado no puede digerir. Ingresa al intestino grueso directamente a través del tracto digestivo, donde es devorado con avidez por microorganismos hambrientos que liberan gases. Es por eso que las personas con enfermedad del intestino irritable no deben comer brócoli. Algunas personas piensan que extender el tiempo de cocción puede reducir los síntomas, mientras que otras piensan que comer comino con coliflor también es útil. Entre su valor nutricional, se destaca que es una especie de brote y una fuente importante de potasio, ácido fólico, vitaminas C y K, carbohidratos y diversas proteínas, como los aminoácidos. Que son las responsables de la habilidad única de la coliflor para volverse dorada cuando se asa o se fríe.

Alitas de brócoli y coliflor con rebozado crujiente.

La col silvestre, el antepasado de la coliflor

La coliflor pertenece a la familia de las “brassicaceae”, de la que muchos de sus miembros son considerados “superalimentos”, tales como el repollo, la col, el brócoli, las coles de Bruselas y el romanesco. Según indican los expertos, el padre de este vegetal es una planta llamada “col silvestre” que aún crece salvaje en algunas zonas del Mediterráneo y de Europa Occidental.

Los granjeros comenzaron a cultivarla hace alrededor de cuatro mil años y, a lo largo de este tiempo, fueron apareciendo especímenes con distintas características. A la variedad con una densa cabeza de hojas se la llamó “col”, la de tallo protuberante se convirtió en la “col rábano”, y la de apretados floretes pasó a conocerse como “brócoli”.

Desde la Fundación Española de Nutrición (FEN) subrayan que la coliflor es originaria de Asia, y hay referencias sobre su cultivo en Italia, y de su posterior difusión durante la época romana en distintas zonas del Mediterráneo. “En la coliflor, a diferencia del repollo y de ahí su nombre, la parte comestible es la flor, que contiene sustancias azufradas, responsables del olor característico que desprende cuando se cocina. Entre las características que deben de tener las inflorescencias de esta col destacan: el color blanco, el grano fino, la buena compacidad y su típica forma regular”.

¿Por qué es tan beneficiosa?

Desde FEN, aseguran que, como sucede con la mayoría de verduras, conviene no interrumpir la cadena de frío y conservarla en un ambiente húmedo para conservas así mejor su contenido en vitamina C (67 mg/100g), fundamental por ser la hortaliza que más ácido ascórbico nos aporta después de los pimientos (131 mg/100g). También tiene un alto contenido de agua (92,4%) e incluye en su composición: proteínas (2,2 g), hidratos de carbono (3,1 g), fibra (2,1 g), calcio (22 mg), potasio (350 mg), carotenos (30 microgramos), niacina (1,3 mg) y cantidades importantes de ácido fólico (69 microgramos). Por su poco aporte calórico (22 kcal/100g) y mucho volumen, la coliflor es muy apropiada para incluirla en las dietas de adelgazamiento, según considera la FEN.

Por un lado, es un alimento muy saciante que, además, tiene un alto contenido en fibra que favorece el tránsito intestinal. Por otro, tiene un gran contenido de agua, algo muy importante en las dietas adelgazantes. La última de las razones por las que la coliflor es una buena aliada para adelgazar es su versatilidad para cocinar, ya que es una sustituta perfecta para otros alimentos más calóricos como el arroz o las harinas.