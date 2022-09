¿Hasta qué punto imposibilita el embarazo un nivel bajo de la hormona antimulleriana en la mujer?

La pregunta del título de este artículo es muy habitual en los foros de mujeres que desean y están intentando ser madres. Lo cierto es que la hormona antimulleriana juega un papel fundamental en la reproducción humana, tanto en la natural como en la asistida, por lo que sus valores se consideran un claro indicador de la fertilidad femenina. En los últimos tiempos, dado que cada vez son más las mujeres que acuden a clínicas de fertilidad, y que una de las primeras pruebas que se les hace es precisamente para conocer su nivel de esta hormona, podríamos decir que se ha hecho «famosa», y, como consecuencia, han surgido muchas preguntas en torno a este tema e incluso información sin contrastar que circula por Internet causando mucha confusión en estas mujeres que están luchando por lograr su sueño de maternidad.

En el contexto de la medicina reproductiva, la tabla de valores de referencia que se utiliza es la siguiente: más de 3,0 ng/ml - alto (a menudo un indicador de síndrome del ovario poliquístico); más de 1,0 ng/ml - normal; 0,7-0,9 ng/ml - rango normal bajo; 0,3-0,6 ng/ml - bajo; menos de 0,3 ng/ml - muy bajo. Llegados a este punto, y para responder a la pregunta de muchas mujeres de si se puede conseguir un embarazo con un nivel de antimulleriana baja, hemos consultado, como en otras ocasiones, a los doctores y directores de Clínica MARGen, Jan Tesarik y Raquel Mendoza Tesarik, ambos referentes en la medicina reproductiva; sus logros médicos y científicos, así como sus más de 30 años de experiencia, les preceden.

1º Doctor Tesarik, ¿puede aclararnos por qué son tan importantes los valores de la hormona antimulleriana en la búsqueda de un embarazo?

Ante todo, debo de explicar qué es y qué función tiene esta hormona para que se pueda comprender la importancia que tiene en la reproducción humana. La hormona antimulleriana (AMH, del inglés antimullerian hormone) es un producto de células de granulosa de los folículos preantrales (sin cavidad) y pequeños antrales (con pequeña cavidad). Consecuentemente, la hormona antimulleriana está tan solo presente en los ovarios antes de la menopausia, y su función es regular el desarrollo de los folículos (estructuras que albergan los ovocitos) en los ovarios. Dicho esto, lo siguiente que nos da una idea de su gran relevancia es que en la medicina reproductiva contemporánea esta hormona sirve como un biomarcador del número de los folículos ováricos disponibles (reserva ovárica), y cuando su nivel es bajo está indicando que hay pocos folículos ováricos, algo que sin duda puede afirmarse que causa infertilidad.

2º ¿Son determinantes los niveles de esta hormona para el éxito de un tratamiento de fertilidad?

Mi experiencia profesional es que no son determinantes, aunque sí es innegable que es un factor que hay que tener muy en cuenta a la hora de crear el protocolo y tratamiento para la paciente. Lo cierto es que, en el mundo de la medicina reproductiva, la concentración de la hormona antimulleriana puede predecir el número de ovocitos que se podrán obtener con la estimulación ovárica y la punción folicular, y en el caso de un nivel bajo serán pocos, pero eso no indica que la calidad y la fecundabilidad de los ovocitos sea mala, puede ser que sean pocos, pero de excelente calidad, y, por tanto, se puede lograr el embarazo. En estos casos de niveles bajos de antimulleriana, algo que nos aporta mucha información a los médicos para decidir qué aconsejar a la paciente es el recuento de folículos mediante una ecografía basal.

3º Doctora Raquel, ¿implica el mismo problema de infertilidad una antimulleriana baja en una mujer joven que en una mujer adulta?

Rotundamente no es lo mismo. En una mujer joven, los niveles bajos de la hormona antimulleriana en el suero solo advierten de la probabilidad de una menopausia precoz. No tienen nada que ver con la calidad de los ovocitos. Como se ha explicado antes, el nivel de la hormona antimulleriana solo refleja el número de los ovocitos que se puedan obtener después de la estimulación hormonal de los ovarios, la calidad y el potencial de desarrollo de los ovocitos dependen esencialmente de la edad de la mujer. En otras palabras (y sigo hablando de los casos de pacientes jóvenes), una mujer de 30 años de edad con la hormona antimulleriana baja suele tener ovocitos de una mejor calidad en comparación con una mujer de 40 años con la hormona antimulleriana bastante más alta, es decir, sus posibilidades de un embarazo evolutivo son mayores que en el caso de la mujer de 40 años con valores más altos de antimulleriana. Por otro lado, y contestando a la pregunta de por qué es diferente el problema en esta causa de infertilidad según la edad, a una mujer de edad madura con bajo nivel de antimulleriana hay que sumarle que es probable que los pocos óvulos que tenga no sean de buena calidad, lo que dificulta aún más conseguir un embarazo.

Expertos en reproducción asistida afirman que los valores de la hormona antimulleriana, aunque son muy importantes, no son determinantes para conseguir un embarazo. FOTO: Pixabay

4º ¿Podría resumir, doctora, ¿qué factores influyen en las concentraciones de la hormona antimulleriana?

El factor más determinante es la edad de la mujer. En las mujeres jóvenes, las bajas concentraciones de la hormona antimulleriana resultan de un fallo prematuro de los ovarios, que puede tener una predisposición familiar y genética, por ejemplo, en las mujeres con el síndrome de Turner. En algunos casos, la causa está relacionada con tratamientos médicos, tales como terapias de cáncer (cirugía ovárica, radiación o quimioterapia). En casos en los cuales la insuficiencia ovárica es una consecuencia de factores ajenos al ovario, como puede ser el estrés, hay que determinar y tratar la causa principal antes de cualquier otra terapia.

5ª Por último, doctor Tesarik, y ya que la fama de sus trabajos científicos le ha posicionado como una institución en materia de reproducción asistida, ¿es posible aumentar con tratamientos los niveles de antimulleriana?

Desafortunadamente esta hormona no se puede aumentar con tratamientos. Sin embargo, en muchas mujeres que tienen un nivel bajo de antimulleriana como consecuencia de su baja reserva ovárica se puede aumentar es el número de los ovocitos recuperables después de la estimulación ovárica, mediante tratamientos personalizados. En esta pregunta quiero hacer un inciso en mi respuesta que creo que es muy interesante, se ha demostrado científicamente que en un modelo animal (ratón) la disminución de la reserva ovárica se puede frenar con un tratamiento a largo plazo con melatonina. En cuanto a las mujeres, nos faltan datos para confirmar la eficacia de este tratamiento, no obstante, yo siempre aconsejo a mis pacientes la toma de melatonina, pues, y aunque no está demostrado en los humanos que frene la disminución de la reserva ovárica (aunque hay evidencias en experimentos animales de que sí), sí está constatado a través de muchos estudios que aporta grandes beneficios para la salud.

Si tras las declaraciones del doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza Tesarik tuviéramos que resumir en pocas palabras la información de este artículo, lo más importante es que los niveles de la hormona antimulleriana, aunque son un indicativo de la fertilidad femenina, no son determinantes para conseguir un embarazo.