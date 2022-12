Mi hijo tiene fiebre, ¿qué hago?

La fiebre representa el motivo de consulta más recurrente en las urgencias pediátricas de los hospitales y en las consultas de atención primaria.

1. ¿Qué es la fiebre?

Consiste en una elevación de la temperatura normal del cuerpo. Se considera febrícula en más de 37,5º C si se mide en la axila y fiebre mayor de 38ºC rectal. La causa más frecuente en los niños es una infección vírica.

2. ¿Cómo debemos medir la temperatura?

Para hacerlo bien debemos colocar el termómetro debajo de la axila y presionar el brazo contra el cuerpo. Medir correctamente la temperatura del niño es importante para conocer si pudiera estar atravesando un proceso infeccioso, si lo notamos decaído o presenta algún síntoma asociado a la fiebre como tos, diarrea o dolor de cabeza. En niños la más recomendable es la axilar con un termómetro digital.

3. ¿Cuál es la causa de la fiebre en niños?

La más habitual son las infecciones víricas, pudiendo padecer hasta 12 veces al año procesos de este tipo, sobre todo en los meses de frío.

4. ¿Qué síntomas puede darse con fiebre alta en niños?

El niño siente frío o escalofríos; los ojos se le ven brillantes; la respiración es agitada y rápida; la frente o la cara se ven de color rojo, con mayor temperatura; las manos y los pies pueden estar muy fríos, aunque el resto del cuerpo esté caliente y con cutis reticular, llamado a una dilatación de capilares y venas que otorga a la piel un aspecto reticulado con líneas de color violáceo; y/o están decaídos, molestos e irritables.

5. ¿Qué debemos hacer en casa para vigilar la fiebre?

Utilizar un termómetro y no valorar solamente por el contacto de la piel con la mano. Mantener una temperatura ambiental agradable y no poner mucha ropa al niño son unas de las primeras medidas para actuar. Debemos ofrecerle abundantes líquidos, pero sin forzarle para que no vomite. No es necesario bajar la fiebre en todas las circunstancias, solo si el niño está molesto y con fiebre alta. Esto ocurre, generalmente, a partir de 38-38,5ºC. En estos casos, use las dosis de antitérmicos recomendados por su pediatra respetando los intervalos entre las mismas. Siempre que sea posible es mejor administrarlos por la boca, y en caso de vómitos y no tolerancia podría ser útil la vía rectal. Se debe seguir el mismo medicamento para tratar la fiebre. Lo normal es que la fiebre disminuya solo un grado después de una hora desde el momento de haberle suministrado el fármaco.

6. ¿Cuándo debemos acudir a un servicio de urgencias?

En caso de que el niño tenga menos de tres meses de edad; si su hijo está adormilado, decaído o, por el contrario, muy irritable; si ha tenido por primera vez una convulsión; si se queja de dolor de cabeza intenso y vomita varias veces; si el niño respira con dificultad; o cuando aparecen manchas rojas en la piel que no desaparecen al presionar.

7. ¿Qué remedios caseros podemos usar para bajar la fiebre?

Lo primero es desabrigarles. Podría ser útil para brindar alivio recomendar meter al niño en una bañera llena de agua a la misma temperatura que la del menor siempre y cuando, de forma paralela, se apliquen el resto de las medidas; ponerle paños de agua fresquita en la cabeza y en las extremidades; mantenerlo bien hidratado y con poca ropa y en una habitación a temperatura agradable. Al contrario de lo que muchos piensan, las friegas de alcohol no deben usarse. Si el episodio febril es susceptible de ser tratado con medicamentos es necesario adecuar bien las dosis por peso del niño, y utilizar solo un fármaco inicialmente, la polifarmacia aumenta las posibilidades de intoxicación y error para, a continuación, poder alternar fármacos.