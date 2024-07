Ni agua, ni refrescos: esta es la bebida que más hidrata al cuerpo humano según un estudio

Con este aumento de temperaturas típicos de la estación veraniega, y con la aparición cada año de olas de calor, es importante mantenerse hidratado correctamente, sobre todo en el caso de los grupos de riesgo, que en este caso son los ancianos y los niños.

También es vital seguir hidratado correctamente todos los días del año, ya que entre un 50% y un 70% de nuestro cuerpo humano está formado que por un líquido, que es el agua, o H2O en nomenclatura química. Cada una de nuestras células y órganos necesitan del agua para vivir.

A pesar de no saber a ciencia cierta su origen, el agua es vital para la vida en nuestro planeta, aunque, curiosamente, según un estudiopublicado en el American Journal of Clinical Nutrition en el año 2016, no es la bebida que más hidrata, ya que el H2O también se encuentra en otros refrigerios y este compuesto no es lo único que permite una hidratación duradera y profunda de nuestro organismo.

Deportista bebiendo agua La Razón

Para ello, los investigadores escogieron a 86 participantes, de los que acabaron 72, a los cuales midieron parámetros en su orina y otros fluidos antes de someterlos a las bebidas, para ser de nuevo examinados esos mismos valores tras la ingesta de las siguientes bebidas:

Agua sin gas

Agua con gas

Bebida de cola

Bebida de cola dietética

Bebida deportiva

Suero oral

Zumo de naranja

Cerveza Lager

Café

Té

Té frío

Leche entera

Leche desnatada

El agua no hidrata más

Asimismo, y además del mencionado compuesto químico del agua, existen bebidas que cuentan con otros componentes, como proteínas o grasas, que hacen que la hidratación sea más profunda o sea más duradera. y ese es el caso de la leche, concretamente la desnatada, aunque la entera no se queda atrás.

Esta posee un 88% de agua, además de las mencionadas proteínas, vitaminas o grasas que hacen que se ralentice el vaciado gástrico y se prolongue el mantenimiento de los líquidos. Asimismo, esta posee sodio, lo que hace que se retenga mejor el agua del cuerpo y se produzca menos orina.

El suero oral y dicha leche entera también se encuentran en el podio de las bebidas que más hidratan al cuerpo humano, según la investigación hecha en el año 2014. Por detrás de los mencionados, el zumo de naranja natural también hace acto de presencia.

En el caso de otras bebidas, como es el caso del café, este depende de la cantidad de cafeína que este contenga, ya que beber más de una taza de este líquido puede hacer que se pierda líquido por su efecto diurético. Este también es el caso de las bebidas alcohólicas, ya que es debido a este efecto lo que nos hace orinar más y, en consecuencia, perder más líquido.