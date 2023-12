Ángel Martín: «Lo mejor para la salud mental es ser egoísta y priorizarse a uno mismo»

Después de ingresar en un hospital psiquiátrico tras sufrir un brote psicótico en 2017, Ángel Martín rompió moldes con su primer libro, «Por si las voces vuelven», donde habla sin tapujos de la enfermedad mental. Ahora, desnuda su cabeza, y su alma, en las páginas de «Detrás del ruido» para narrar su proceso de reconstrucción personal y no caer más.

¿Por qué este nuevo libro?

Porque sentía que era necesario responder a la pregunta que más me han hecho desde que conté mi historia: «¿Cómo haces para que todo no se vuelva a derrumbar?». Aquí enseño el interior de mi cabeza para que veas cómo funciona, por si esto puede ayudar a alguien que esté en una situación parecida.

La enfermedad mental está a la orden del día, pero es un tabú...

Sí, por eso leer mi historia puede servir a mucha gente a ordenar su cabeza y evitar llegar a algo tan fuerte como lo que me sucedió. No soy médico, ni quiero sentar cátedra con lo que digo, solo es mi historia, pero si es una herramienta útil para alguien, habrá merecido la pena.

A muchas personas les sigue costando dar el paso de ponerse en manos de un profesional. ¿Es imprescindible?

Yo confieso que di con un psicólogo muy malo que no me ayudó nada. Luego pasé por Psiquiatría tras el ingreso y no lo he vuelto a utilizar. Obviamente, cuantas más herramientas tengas a tu alcance, más fácil será salir del atolladero, pero creo que la clave está en ser consciente de que algo ocurre y dar el paso para salir de ahí. Con ayuda profesional quizá será más fácil, pero no es imposible lograrlo sin ella. La clave está en ser conscientes de que algo ocurre y querer solucionarlo.

¿Su sentido del humor juega a su favor?

Es mi mejor herramienta. Reírse de uno mismo es una pequeña ventaja que tengo.

En su primer libro confesó que consumía drogas, ¿ese fue el detonante de su brote o podría haber ocurrido igualmente?

Consumir tóxicos es poner más balas en el cargador para que eso suceda, es indiscutible, pero le puede pasar a cualquiera. Lo que he visto en estos años es que en todas las personas que han pasado por algo así coincide el hecho de que han ido acumulando en su vida situaciones que les hacían sentir mal pero a las que no les prestaban atención. Todos, sin excepción, han sumado granitos de arena hasta que su cabeza se ha desbordado.

El ritmo frenético en el que vivimos no ayuda a pensar en esos granitos de arena...

Es un error construir ese discurso de que la sociedad nos obliga a esa espiral. La sociedad eres tú, así que hay que ser valientes y enfrentarse a esa verdad que te ronda la cabeza. Deberíamos pensar en si estamos construyendo a la persona que queremos ser o si solo nos dejamos llevar por la inercia.

¿Tocar fondo le ha hecho ser mejor persona?

Te obliga a empezar de cero y eso me ha hecho ser consecuente conmigo mismo, sopesando las decisiones que tomo, aunque eso no significa que no me equivoque o me arrepienta de algo.

¿Tiene miedo a volver a caer?

Sinceramente no, por puro sentido común, porque he sacado de la ecuación todo lo que antes estaba haciendo mal. Y no voy a malgastar mi energía pensando en que eso pueda volver a ocurrir.

¿Un consejo para cuidar la salud mental?

Si tú no estás bien, es imposible que todo lo de tu alrededor lo esté, así que hay que ser egoístas y darse prioridad a uno mismo.

Después de mostrarse tan a corazón abierto, ¿habrá un tercer libro?

Si vuelvo a escribir, prometo que será de algo más ligerito.