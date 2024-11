Avances en cáncer de pulmón: la inminente clasificación de tumores mejora el pronóstico

Noviembre es el mes de concienciación sobre el cáncer de pulmón, una cita que, a tenor de las cifras, resulta tan importante como necesaria. Actualmente, este carcinoma es el segundo tipo con mayor incidencia a nivel mundial y el primero en términos de mortalidad. Y España no se queda atrás, ya que en nuestro país se calcula que se diagnosticarán 32.768 nuevos casos de cáncer de pulmón en 2024, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), mientras que el número de fallecimientos por esta causa ascenderá hasta las 23.000 muertes anuales, con apenas un 15% de supervivencia a los cinco años. «Estas cifras ponen de manifiesto la urgente necesidad de conseguir un diagnóstico temprano, ya que eso resulta fundamental para mejorar el pronóstico y la supervivencia. El 80% de los casos de cáncer de pulmón se diagnostica en fases avanzadas, más de la mitad en estadio IV, limitando con ello las posibilidades de un tratamiento efectivo», lamenta el doctor Laureano Molins, consultor del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínic de Barcelona.

En este escenario, dar un vuelco a esos datos pasa, inevitablemente, por adelantarse a la enfermedad, mejorar el pronóstico temprano y sacar el máximo partido al nuevo arsenal terapéutico y a la tecnología más innovadora. Todo ello se ha puesto de manifiesto esta semana en Barcelona durante la celebración de la Sexta Reunión Internacional sobre Cirugía Torácica, un encuentro que ha reunido a más de 350 profesionales de máximo nivel procedentes de todo el mundo y que ha sido coordinado por el doctor Molins junto a los doctores Ramón Rami-Porta, jefe clínico del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Mútua Terrassa, y José Belda-Sanchís, coordinador científico del Servicio de Cirugía Torácica de Sant Pau y Mar de Barcelona.

Avances importantes

Entre las grandes novedades que se han puesto sobre la mesa estos días destaca la inminente llegada de la novena clasificación en estadios y TNM del cáncer de pulmón, «que entrará en vigor el 1 de enero de 2025», avanza el doctor Rami-Porta. En concreto, tal y como explica el especialista, «la importancia de esta nueva estadificación reside en que nos ayudará a entender mejor el impacto pronóstico del tumor y, por tanto, permitirá tomar decisiones terapéuticas más precisas. Esta clasificación existe desde 1966 y se ha ido revisando. En esta novena edición los términos de la T, que hacen referencia al tamaño del tumor, no cambian, mientras que los parámetros de la N y de la M sí varían. Por un lado, la N, que describe la diseminación del cáncer a los ganglios linfáticos, ahora se subdivide en dos, diferenciando si hay una única estación afectada o si hay varias. Por otra parte, en la M también se ha producido un cambio después de verificar que, si hay metástasis a distancia en múltiples sistemas orgánicos (como el nervioso, óseo, etc.) el pronóstico es peor que si solo está presente en un único sistema». La variación de esta nueva clasificación hará que algunos tipos de cáncer de pulmón cambien de estadio al ser analizados. Así, tal y como avanza el doctor Rami-Porta, «a partir de ahora los ensayos clínicos tendrán que diferenciar si hay una sola estación ganglionar afectada o varias, lo que nos permitirá operar de entrada al paciente sin necesidad de dar quimioterapia o inmunoterapia previa».

Precisamente la inmunoterapia ha sido otra de las grandes protagonistas de este encuentro, pues se han analizado los últimos estudios que demuestran que «la supervivencia de los pacientes mejora cuando se aplica inmunoterapia en adyuvancia en etapas tempranas de la enfermedad. En algunos casos, en los pacientes que no se pueden intervenir el tratamiento previo con quimio más inmunoterapia puede convertir estos tumores no resecables en resecables, con lo cual el tratamiento quirúrgico, que es el que más capacidad de curación tiene, lo podemos aplicar a más personas», afirma el doctor Molins. Y no solo eso, ya que, tal y como apunta el doctor Belda-Sanchís, «sabemos que, incluso en etapas tempranas, el cáncer de pulmón puede reproducirse, lo que nos lleva a creer que probablemente es una enfermedad sistémica desde el inicio y, por tanto, un tratamiento adicional al control local de la enfermedad, que es lo que pretende la cirugía, debería reducir la tasa de recidivas».

Además, durante estos días, los máximos expertos en cirugía torácica del mundo han analizado estudios estrictamente técnicos relacionados con las vías de abordaje quirúrgico a las diferentes enfermedades torácica y la magnitud de la resección pulmonar que debe realizarse en pacientes seleccionados con un cáncer de pulmón en estadio inicial. «Hemos mejorado mucho. Pero el gran salto para que la supervivencia aumente realmente es el diagnóstico precoz», recuerda el doctor Molins.

Cribados para el diagnóstico precoz

Cumplir con ese objetivo requiere acciones preventivas de gran calado, como la implantación de programas de cribado que permitan diagnosticar en fases tempranas estos tumores. «En un paciente diagnosticado en estadio IA, la supervivencia a cinco años puede superar el 90%, mientras que en estadio IV puede ser inferior al 10%. En esta línea, el proyecto Cassandra permite demostrar la viabilidad y coste-efectividad de estos programas de cribado en España mediante tomografía computarizada de baja dosis de radiación para fumadores y exfumadores que cumplan ciertos criterios. Está demostrado que esto salva vidas y ya se hace en otros países», reclama el doctor Molins, quien hace hincapié en que «apostar por el cribado no es un gasto, sino una inversión, ya que hoy en día tres de cada cuatro pacientes se diagnostican en estados avanzados, lo que exige un abordaje cinco veces más caro que si se detectan en estado precoz, que es cuando se pueden operar». Y es aquí donde el papel del cirujano torácico resulta clave, ayudado cada vez más de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la impresión 3D o la cirugía robótica. «Cualquier técnica que nos permita visualizar antes de la cirugía los detalles estructurales del tumor, las estructuras próximas, las variantes anatómicas del paciente, así como localizar exactamente el tumor, nos ayudará a planificar mejor la cirugía y hacer que esta sea más rápida y más segura», aclara el doctor Belda-Sanchís. Por ello, citas como la celebrada estos días en Barcelona resultan determinantes para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

España, referencia internacional

La Reunión Internacional sobre Cirugía Torácica es una cita que se celebra cada tres años y que en esta ocasión ya cumple su sexta edición. Y no es una casualidad que se realice en Barcelona, «ya que nuestro país es un referente mundial en cirugía torácica, tanto en aspectos técnicos como de investigación. Las dos sociedades científicas que representan a los cirujanos torácicos, Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) y Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), tienen grupos de trabajo muy activos que han dado publicaciones de primer nivel en revistas nacionales e internacionales», recuerda el doctor Belda-Sanchís. Por todo ello, tal y como destaca el doctor Molins, «supone un gran orgullo que los máximos especialistas del mundo en este campo hayan querido participar en esta nueva edición».