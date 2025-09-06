6 rutinas que siguen todas las personas superdotadas, según los expertos

La Organización Mundial de la Salud establece que quienes superan los 130 puntos de cociente intelectual forman parte del grupo considerado como superdotado. Aunque a primera vista pueda parecer que esto garantiza una existencia más sencilla y llena de logros, lo cierto es que convivir con una mente fuera de lo común trae consigo retos emocionales, sociales y psicológicos que no siempre resultan fáciles de manejar.

Para mantener el equilibrio, las personas con altas capacidades suelen desarrollar una serie de rutinas que, de manera consciente o inconsciente, les permiten organizar su pensamiento y relacionarse mejor con el mundo que les rodea. Estas son seis de las más comunes, según psicólogos y especialistas en neurociencia.

1. Mantener un diálogo interno constante

Quienes poseen un gran potencial intelectual rara vez apagan su mente. Muchos reconocen que hablan consigo mismos, a veces en voz baja, otras en voz alta, como si estuvieran contrastando ideas en un laboratorio mental. Esta costumbre les ayuda a probar hipótesis, analizar diferentes perspectivas y aclarar su razonamiento antes de tomar una decisión. Lejos de ser una excentricidad, es un mecanismo para canalizar la intensidad de su pensamiento.

2. Escribir como vía de expresión

La palabra escrita es una herramienta esencial para las personas superdotadas. A diferencia del lenguaje oral, que exige rapidez, la escritura les concede el espacio necesario para elegir cada término con precisión.Por eso, no es extraño que muchos prefieran enviar un correo o redactar notas en lugar de mantener una conversación improvisada. Al escribir, logran estructurar sus ideas, revisarlas y perfeccionarlas, lo que les da una sensación de control y seguridad.

3. Buscar espacios de soledad

La soledad, para las altas capacidades, no siempre es aislamiento: es recarga. Según los expertos, la vida interior de estas personas es tan intensa que necesitan momentos apartados para ordenarse emocionalmente. Estos ratos a solas se convierten en un refugio para reflexionar, reorganizar prioridades y templar un mundo interno que, por momentos, puede resultar abrumador.

4. Pensar que los demás razonan igual que ellos

Una de las frustraciones más frecuentes en este grupo es la creencia errónea de que su manera de pensar es universal. Al asumir que todos procesan la información con la misma rapidez o complejidad, se sorprenden al encontrarse con reacciones que consideran “lentas” o poco lógicas. Este choque puede derivar en incomprensión o impaciencia, aunque con el tiempo muchos aprenden a manejarlo a través de la empatía y la comunicación consciente.

5. Habilidad para conectar ideas y resolver problemas

La capacidad analítica de las personas superdotadas no se limita a resolver un problema complejo: va más allá. Suelen tener un don para detectar patrones invisibles y relacionar conceptos que, para la mayoría, no tienen nada que ver. Esta forma de razonar se traduce en creatividad, innovación y eficacia en ámbitos tan diversos como la ciencia, la tecnología, el arte o los negocios. No obstante, este talento también puede convertirse en una fuente de frustración cuando el entorno no comprende o no valora esas conexiones.

6. El perfeccionismo como arma de doble filo

Pocos rasgos están tan asociados a la superdotación como el perfeccionismo. Quienes lo viven sienten la necesidad de alcanzar estándares muy altos y, cuando no lo logran, experimentan culpa o insatisfacción. En algunos casos, esta autoexigencia actúa como motor para destacar; en otros, genera un nivel de presión difícil de sostener que puede derivar en estrés crónico o agotamiento emocional. El reto está en aprender a equilibrar el deseo de excelencia con la autocompasión.

Más allá de los estereotipos

La idea de que las personas con un coeficiente intelectual elevado tienen una vida más sencilla es un mito. Sus rutinas reflejan que, aunque la inteligencia es un recurso poderoso, también requiere estrategias de gestión emocional y social.

Los especialistas coinciden en que comprender estas costumbres no solo ayuda a desmitificar la superdotación, sino también a ofrecer apoyo adecuado en la escuela, en el trabajo y en la vida familiar. Al fin y al cabo, detrás de cada persona superdotada hay alguien que, como cualquiera, busca equilibrio, aceptación y bienestar.