Los 9 alimentos típicos en la cena que deberías evitar para dormir bien

¿Te cuesta dormir? La culpa puede ser de tu cena. Hay alimentos que, por sus características y composición, no se recomiendan en una dieta destinada a dormir mejor o a mejorar la calidad del sueño. Algunos son más conocidos que otros. Por ejemplo, todos sabemos que no debemos tomar cafeína si buscamos dormir más por las noches. Lo que quizá no tengamos tan claro es cómo de intensamente nos afecta.

Cabe destacar los resultados de un nuevo estudio realizado en Noruega, que revelan que una sola bebida energética con cafeína al mes aumenta el riesgo de padecer problemas de sueño entre los jóvenes de 18 a 35 años. La mayoría de voces expertas coincide que hay que dejar de tomar café o bebidas energéticas hasta 6-7 horas antes de ir a dormir.

Pero además de la cafeína, la taurina o la teína, hay otros alimentos y bebidas más inesperados, que también pueden provocar que tengas que comenzar a contar ovejas. Laura Stott, periodista especializada en investigación sobre alimentación, bienestar y estilo de vida, ha recopilado una lista de 9 alimentos que sabe que debe evitar a la hora de la cena si quiere dormir plácidamente.

Así pues, ¿qué no se debe comer antes de ir a dormir? ¿Qué debemos evitar tomar por la noche?

1. Salsa picante

Está claro: los condimentos picantes, y más si son a base de chile o guindilla, te dejarán dando vueltas toda la noche. Si decides cenar fajitas con verduras y salsa debes tener cuidado, al igual que si picas patatas con salsa brava por la tarde-noche o te va el mojo picón.

Aunque lo consumas unas horas antes de apagar las luces, el picante tiene la capacidad de irritar el sistema digestivo. Esto puede producir acidez de estómago, reflujos e indigestión, haciendo que pases unas cuantas horas dando vueltas debido a la incomodidad. Además, los picantes, las especias fuertes e, incluso el pimiento, pueden elevar la temperatura corporal, haciendo que nos despertemos varias veces.

2. Chocolate

Un colacao antes de dormir, picar un poco de tableta o abrir un postre con este ingrediente, puede quitarnos el sueño. Quizás no lo sepas, pero el chocolate contiene cafeína. Esta permanecerá en tu organismo durante horas y te dejará con los ojos abiertos a la hora de acostarte. Te puede interesar: El tipo de chocolate que baja la tensión arterial y reduce trombos, según un estudio

Aunque unos pocos trozos de chocolate pueden parecer inofensivos, los niveles de cafeína pueden ser elevados. Cuanto mayor sea el porcentaje de esta sustancia, más perjudicial será la barrita. Las opciones con un 70% pueden contener 60 miligramos de cafeína, similar a un sorbo de café americano tamaño pequeño.

3. Filete de carne

Es habitual cenar un filete de cualquier carne. Es una comida sencilla que, a la plancha o la sartén, no nos llevará más de unos minutos. Sin embargo, las carnes ricas en proteínas (especialmente, la carne roja) tardan mucho tiempo en descomponerse en el organismo.

Mujer comiendo un filete de carne Freepik

Debemos tener en cuenta que nuestros sistemas digestivos se ralentizan hasta un 50% durante la noche, por lo que las carnes ricas en proteínas, especialmente las grasas como chuletas, hamburguesas y costillas, tardarán mucho tiempo en digerirse. Y como tu estómago se esfuerza más para hacer el trabajo, te costará quedarte dormido.

4. El tomate, sobre todo triturado

Es típico preparar una ensalada para cenar, pero conviene dejar el tomate para la mañana o para las comidas. Aunque no lo parezca, todos los tomates son ácidos, lo que puede elevar los niveles de PH y, si se comen demasiado cerca de la hora de acostarse, alterar gravemente el sueño.

Especialmente consumidos en forma de salsas de tomate o tomate triturado para pastas (macarrones o espaguetis), puede provocar reflujo. Y es que, al aumentar los niveles de PH, el tomate es capaz de causar acidez estomacal y "enfurecer" la mucosa del estómago. Una sensación nada plácida.

5. ¿Agua para dormir?

El agua es muy necesaria para el buen funcionamiento del organismo, desde las células hasta el cerebro. Y debemos estar bien hidratados para que por la noche no nos deshidratemos, un motivo que puede provocar que nos despertemos. Sin embargo, los expertos del sueño aconsejan dejar de beber dos horas antes de ir a dormir para evitar interrupciones, y tener que ir al baño.

Las barras de sushi que hay que conocer en Madrid Archivo

6. Sushi

El sushi está de moda, especialmente para una cena romántica o para pedirlo para compartir con amigos. Sin embargo, contiene altos niveles de tiramina, un estimulante natural que facilita la actividad cerebral, y te mantendrá despierto y alerta. En general, todos los alimentos elaborados con productos de soja fermentada, como el kimchi, algunas salsas, las sopas de miso, el tofu y los adobos estilo teriyaki, contienen altos niveles del aminoácido tiramina.

7. Batidos y otros azúcares

Los batidos caseros de frutas están muy bien para aumentar la cantidad de "verde" que comemos al día. Sin embargo, el azúcar que contienen los que ya vienen preparados es demasiado alto como para tomarlo antes de dormir.

Y es que los batidos preparados pueden contener mucho más azúcar que los zumos naturales, a veces hasta cuatro cucharadas. Esto puede hacer que tus niveles de glucosa suban y luego bajen rápidamente, lo que significa que, aunque te duermas rápido, no dormirás profundamente y, probablemente, tendrás una noche agitada.

Brócoli Canva

8. Brócoli

El brócoli es un alimento muy rico en fibra insoluble de digestión lenta. Por lo tanto, aunque se trata de un vegetal muy beneficioso para la salud, es preferible consumir esta verdura con moderación antes de dormir. Los tallos, junto con otras verduras crucíferas, como la coliflor, el repollo, las coles, la col rizada y otras brásicas, incluso la ensalada de col, están repletos de fibra de digestión lenta. Eso es estupendo para la salud intestinal, pero procesarlas puede provocar gases que te quiten el sueño.

9. Embutidos y salchichas

Las carnes rojas embutidas también pueden provocar trastornos en el sueño, debido a sus altos niveles de grasa y sodio. Embutidos como el salchichón, el jamón o, incluso, las salchichas pueden provocar alternaciones a la hora de dormir. Esto puede provocar sueños vívidos e inquietud durante la noche.