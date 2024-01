La comida coreana que combate la obesidad, adelgaza y revierte la caída del pelo

Los alimentos fermentados están de moda y el kimchi, un ingrediente coreano, es el rey del cotarro. Se trata de un plato típico que, traducido al español, sería algo así como "vegetales salados". Cada vez goza de mayor popularidad en España, tanto, que ya se vende no solo en herbolarios o por internet, sino también en varios supermercados y grandes superficies.

Pero, ¿qué es el kimchi? Se trata de una verdura fermentada cuyo ingrediente principal es la col, el repollo o el rábano, que contienen pocas calorías y son ricas en fibra dietética, así como en bacterias lácticas potenciadoras del microbioma, vitaminas y polifenoles (un compuesto que además genera el interés de los expertos en longevidad y salud). También es buena fuente en las vitaminas del grupo B y vitamina C, sodio y potasio.

El kimchi suele hacerse con sal (por lo que hay que tener cuidado), fermentando las verduras con diferentes especias como ajo y jengibre, y condimentos como cebolla o salsa de pescado. Es un ingrediente muy versátil, que se suele consumir en arroces, pastas, sopas o acompañando carnes, pescados y huevos.

Además de ser un excelente probiótico por ser rico en lactobacillus que benefician nuestro microbiota intestinal, destaca su efecto antinflamatorio y por ser un alimento saciante, que aparece en muchas dietas dirigidas a adelgazar y perder peso.

Ahora, un estudio basado en los datos de 115.726 participantes sugiere que el kimchi puede reducir el riesgo de obesidad general en hombres y que el kimchi de rábano se relaciona con un menor perímetro en la cintura (obesidad abdominal), tanto en varones como en mujeres. Incluso especifica cuánto kimchi hay que comer al día para combatir la obesidad.

Según la investigación, publicada en la revista científica BMJ Open, se podrían comer hasta tres raciones diarias de kimchi tradicional. Los resultados no son del todo nuevos. Estudios experimentales realizados antes que este demostraron que el lactobacillus brevis y el L. plantarum aislados del kimchi tenían un efecto antiobesidad.

En esta línea, los científicos optaron por tratar de demostrar si el consumo habitual de kimchi puede relacionarse con una reducción del riesgo de obesidad. Para ello, tomaron los datos de un amplio estudio a largo plazo llamado Health Examinees, el más grande realizado a nivel comunitario en Corea.

Los resultados de adelgazamiento varían según el tipo de kimchi

Los sujetos eran: 36.756 hombres y 78.970 mujeres, con una edad media de 51 años. Se analizó qué alimentos habían tomado con frecuencia el año anterior. El kimchi total incluía baechu (kimchi de col); kkakdugi (kimchi de rábano) y otros, como el acuoso o de mostaza. Además, se midió la altura y el peso, el IMC y la circunferencia de la cintura de cada participante.

¿Los resultados? En comparación con las que comían menos de 1 ración diaria de kimchi total, las participantes que comían 5 o más raciones pesaban más, tenían una cintura más grande y más probabilidades de ser obesas. Después de tener en cuenta factores potencialmente influyentes (como el nivel de ingresos o el consumo de alcohol), comer hasta tres raciones al día de kimchi total se asoció con una prevalencia de obesidad un 11% menor en comparación con menos de 1 ración diaria.

En los hombres, 3 o más raciones diarias de baechu kimchi (de col) se asociaron con un 10% menos de prevalencia de obesidad y con un 10% menos de prevalencia de obesidad abdominal en comparación con menos de 1 ración diaria. En las mujeres, de 2 a 3 raciones diarias de este tipo de kimchi se asociaron a una prevalencia de obesidad un 8% menor.

Por su parte, el consumo de 25 gramos al día de kkakdugi kimchi (rábano) en los hombres y de 11 gramos al día en las mujeres se asoció con un riesgo entre un 8% (hombres) y un 11% (mujeres) menor de obesidad abdominal en comparación con la ausencia de consumo.

En cuanto a las limitaciones del estudio, los investigadores reconocen que se trata de un estudio observacional y, como tal, no puede establecer relaciones causales. Además, los sujetos contestaron con cuestionarios de frecuencia sobre su consumo de alimentos, que no siempre son precisos. A todo esto se añade que los resultados pueden no ser extrapolables a otras poblaciones y razas, fuera de Corea.

Por último, los investigadores señalan su preocupación por el hecho de que el kimchi contenga sal. Por eso, detallan que la ingesta de sal está relacionada con la obesidad y que, en grandes cantidades, no es buena para la salud en general, pues aumenta el riesgo de cardiopatías. Aun así, sugieren que el potasio presente en las verduras fermentadas puede ayudar a contrarrestar este efecto.

El kimchi: remedio para la caída de pelo

A las supuestas propiedades del kimchi como preventorio de la obesidad, se suma sus sugeridos beneficios como remedio para revertir la caída del cabello. En 2020, un equipo de científicos de la Universidad Dankook, cerca de Seúl, constataron que no sólo detiene la caída, sino que ayuda a revertir la calvicie.

La investigación, publicada en el World Journal Men's Health, contó con una muestra de 23 hombres con problemas de caída de cabello, tanto incipiente como avanzada. Tomaron todos los días una bebida de kimchi antes de desayunar (en ayunas) y antes de irse a dormir. Cuando pasó un mes, el pelo había aumentado de 85 pelos por centímetro cuadrado de cuero cabelludo a 90. El número subió a 92 a los cuatro meses.