La fruta que debes comer una hora antes de ir a la cama para dormir un 50% más rápido

El comer influye a la hora de dormir. No tener un sueño de calidad puede acarrear problemas de salud: desde la depresión o al aumento de la presión arterial y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares e ictus, dormir poco se ha vinculado incluso con una mayor posibilidad de padecer trastornos degenerativos como el alzhéimer.

Esto no significa que si no dormimos 8 horas vayamos a enfermar, si no que la ciencia ha relacionado la falta de sueño con esas afecciones. Además, también puede disminuir el rendimiento físico y mental durante el día. Y eso sin mencionar los efectos negativos sobre el estado de ánimo cuando uno se siente cansado.

No poder conciliar el sueño puede despertar sentimientos de frustración, lo que irónicamente hace aún más difícil dormir. Para paliar esta situación, los expertos han dado algunas claves como cuidar lo que consumimos, de modo que se desaconseja tomar café después de comer (sus efectos pueden durar hasta 10 horas), o realizar actividad física por la noche, ya que activa nuestro organismo.

Asimismo, hay algunos alimentos que nos pueden ayudar a conciliar el sueño y despertar mucho mejor por la mañana. Por supuesto, reducir las calorías y los ultraprocesados es el camino para dormir más plácidamente, pero hay una fruta en concreto que ha demostrado ser capaz de reducir el tiempo que nos cuesta dormir a la mitad.

En un estudio titulado "Efecto del consumo de kiwis sobre la calidad del sueño en adultos con problemas de sueño", un grupo de investigadores británicos evaluó los efectos de esta fruta sobre los patrones de sueño, lo cual incluyó el inicio, la duración y la calidad del mismo.

Para llevar a cabo este estudio, se analizó a un grupo de 2 hombres y 22 mujeres, de entre 20 y 55 años, quienes durante cuatro semanas consumieron dos kiwis una hora antes de acostarse cada noche. Al final del estudio, los hallazgos permitieron conocer que los participantes se dormían un 42 a 50% más rápido que cuando se acostaban sin comer nada.

No solo eso: comer kiwi durante un mes en las raciones estudiadas, también aumentó los tiempos totales de sueño e incrementó la eficiencia de éste tras un consumo regular. "El consumo de kiwi puede mejorar el inicio, la duración y la eficiencia del sueño en adultos con trastornos del sueño autodeclarados", concluyeron los científicos en el estudio.

Según ellos, esto se debe a que los nutrientes del kiwi que favorecen la serotonina, una sustancia química que puede contribuir en la sensación de felicidad y regulación del estado de ánimo. Asimismo tiene mucho que ver para conciliar el descanso y hacer que nuestro reloj interno se mantenga equilibrado.

El kiwi, la fruta para dormir de los deportistas de élite

El kiwi ha estado presente en las rutinas de mucha gente a la hora de dormir durante muchos años, y ahora, la ciencia respalda su valor como ayuda para conciliar el sueño. Otro estudio publicado hace tan solo unos meses en la conocida revista científica Nutrients concluyó que el kiwi tiene un impacto positivo sobre el sueño y la recuperación en deportistas de élite.

De la misma manera, los científicos irlandeses pidieron a los participantes que consumieran dos kiwis verdes de tamaño mediano (de la variedad actinidia deliciosa) una hora antes de acostarse. Los participantes completaron un diario de sueño durante la duración del estudio.

¿Los resultados? Desde el inicio hasta después de la intervención, se produjeron mejoras clínicamente significativas en la calidad del sueño y mejoras en el equilibrio del estrés de recuperación (reducción del estrés general y de las escalas de estrés deportivo). Además, la intervención aumentó el tiempo total de sueño y su eficiencia, reduciendo el número de despertares y de vigilia.

A pesar de que se necesitará más investigación, cada vez son más los estudios que asocian al kiwi con la mejora de la calidad del sueño, el tiempo que pasamos dormidos y su eficacia. Además de que el kiwi contiene grandes cantidades de serotonina y antioxidantes, también incluye vitamina B y folato, que se han relacionado con la mejora de los trastornos del sueño, así como con el restablecimiento del horario normal de sueño.