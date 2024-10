Así funciona el anticonceptivo masculino que 'aturde' a los espermatozoides por ultrasonidos

A pesar de la gran variedad de opciones con la que cuentan las mujeres para no quedarse embarazadas, los hombres, hoy por hoy, tan solo tienen a su disposición dos métodos que sean realmente fiables: el uso de preservativos y la vasectomía. Ambas opciones tienen desventajas, como que la primera es de un solo uso o que la segunda sea complicada (pero no imposible) de revertir.

A pesar de la campañas de concienciación y de su bajo coste, por no mencionar que son también una de las principales herramientas para evitar el contagio de ETS (enfermedades de transmisión sexual), hay un método anticonceptivo invasivo y perjudicial para la salud que está ganando más uso entre los jóvenes. Hace unas semanas nos hacíamos eco en LA RAZÓN de que el Instituto de Política Social (IPSE) denunciaba que el aborto se hubiese convertido en la opción anticonceptiva más utilizada por los menores en España, con un incremento del 25% con respecto al año pasado.

Según esta organización de corte conservador, nuestro país carecería de políticas que promuevan la maternidad de manera efectiva. Pablo Hertfelder García-Conde, presidente del IPSE, opinaba que "El aborto no es un método anticonceptivo, es la interrupción de una vida". Sea como fuere, los índices de natalidad en España son realmente preocupantes, contando además con que el índice de Fecundidad fue de 1,16 en 2023 (media de hijos por mujer).

Los problemas económicos, así como un retraso en la edad de independencia (30 años) son solo algunos de los factores que contribuyen a que nuestra población esté cada vez más envejecida. Métodos masculinos anticonceptivos como la vasectomía son fiables si no se quiere tener hijos, pero tienen la gran desventaja de que, a más tiempo pase, más difícil será revertir la operación. El deseo presente no tiene por qué coincidir con el futuro, y no es una opción recomendable para hombres que no tengan del todo claro si querrán a no ser padres el día de mañana.

Desde hace algunos años se lleva anunciando un prototipo electrónico que querría posicionarse en el mercado como una opción que supla las carencias tanto de los preservativos como de la vasectomía en como métodos anticonceptivos para hombres. En los últimos meses ha vuelto a dar de qué hablar, y no se descarta que salga a la venta dentro próximamente.

Así funciona el anticonceptivo masculino que 'aturde' a los espermatozoides

Se llama 'Coso' y, aunque todavía está en fase de patente, podría ser una gran solución para aquellas parejas estables que, si bien no tienen previsto tener hijos por el momento, no lo querrían descartar cuando pasen unos años. Es un aparato electrónico, por lo que no tiene un solo solo uso, y además su efecto es momentáneo. El único inconveniente es que no previene las ETC, pero no está concebido para encuentros sexuales esporádicos, sino para parejas.

Tiene forma de recipiente ovalado y se debe llenar de agua hasta donde el máximo que indica una línea. Una vez listo para utilizarse después de que haya calentado el agua, emitirá una señal de luz, que indica que ya pueden introducirse dentro los testículos. A través de una tecnología de ultrasonidos, el tejido testicular se calienta, alterando temporalmente la espermatogénesis (creación de espermatozoides) y dejando a las células masculinas encargadas de la reproducción como en una especie de 'aturdimiento'.

Tal y como explicaba Jorge Ángel (@enfermerojorgeangel), el enfermero más famoso de TikTok en un vídeo que compartía este verano, el efecto de neutralización de la capacidad fecundadora del esperma es temporal y reversible.

El aparato 'Coso' todavía no se comercializa, pero parece que su desarrollo cada vez está más cerca de acabar saliendo al mercado, aunque aún tiene que pasar por diferentes pruebas y test para poder comercializarse. En 2021, llegó a estar entre los 20 mejores inventos de los 'The James Dyson Award', un concurso internacional de diseño que premia las nuevas ideas que buscan solucionar problemas.