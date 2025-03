¿Cerveza o vino? Esta es la bebida que más aumenta los niveles de azúcar en sangre

La alimentación junto con el ejercicio físico y unos buenos hábitos de vida son los tres pilares fundamentales para tener una vida larga y placentera. Debemos intentar cuidar cada uno de estos aspectos en la misma medida pues así nos garantizamos un buen funcionamiento del organismo.

Ahora bien, según los expertos, para funcionar correctamente nuestro cuerpo necesita una dieta equilibrada. Las bases de una dieta equilibrada se fundamentan en un aporte de calorías, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas, agua y fibra en función de la edad, el sexo, la etapa de desarrollo, la situación del organismo, etc.

Si consumimos alimentos con altos índices de azúcar y grasas, estos pueden acarrear problemas en el organismo. Los altos niveles de azúcar en sangre producen diabetes y, con el tiempo, puede derivar en graves daños en el corazón, entre otros. De hecho, según la Sociedad Española de Diabetes, España es el segundo país con mayor prevalencia de la enfermedad en Europa. Por ello, para tratar de paliar la diabetes, es esencial cuidar la alimentación y llevar a cabo una dieta equilibrada.

¿Cuál es la bebida que sube más el azúcar en sangre?

Después del agua y los refrescos, la cerveza y el vino son dos de las bebidas más consumidas en España. Por esto, es importante saber cuál de ellas es más perjudicial. Si bien cuando sufres de altos niveles de azúcar en sangre o de diabetes lo primero que te quitan son los refrescos y bebidas azucaradas, de la cerveza y el vino poco se habla. Esta es la bebida que más sube el azúcar en sangre.

Por muy raro que parezca, la cerveza es la que más azúcar contiene. Por otro lado está el vino, que está derivado de una fruta pero con un proceso de elaboración distinto. Lo que sucede con la cerveza, es que aunque no tenga azúcares añadidos, contiene azúcares naturales procedentes de los cereales utilizados en su producción, como la cebada y el maíz. Estos hidratos de carbono son esenciales para fermentar la cerveza, generando azúcar como la glucosa.

Desde Cervezas Cebados afirman que " En promedio, una cerveza de 12 onzas (355 ml) puede contener de 1 a 3 gramos de azúcar". Sin embargo, también aclaran que "La cantidad de azúcar en una cerveza individual generalmente es baja y no representa un riesgo significativo para la salud si se consume con moderación. Sin embargo, el exceso de consumo de cerveza, al igual que cualquier bebida alcohólica, puede llevar a problemas de salud relacionados con el alcohol, como la obesidad y el aumento de los niveles de azúcar en sangre".

Por otro lado está el vino, donde The New York Times explica que "de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una copa de vino tinto de mesa de 148 mililitros usualmente contiene cerca de 0,9 gramos de azúcares totales, mientras que una copa de vino blanco chardonnay contiene 1,4 gramos. Un vino dulce digestivo, por lo general servido en una copa más pequeña de entre 60 y 90 mililitros, contiene hasta 7 gramos de azúcar. Dependiendo de dónde fue elaborado el vino, el total puede incluir azúcar añadida o azúcar de jugo de uva no fermentado, junto con el azúcar presente de manera natural en las uvas".

De esta manera, así queda el ranking de bebidas alcohólicas según su impacto en el azúcar. En primer lugar tenemos a la cerveza, la que más nos apetece, pero también la que es más peligrosa para tus niveles de glucosa por su alto contenido en carbohidratos. En el segundo lugar tendríamos al vino, esta es una opción intermedia, con variaciones dependiendo del tipo de vino que elijas. Y por último está el claro ganador: las bebidas destiladas, que siempre y cuando se consuma sin mezcladores azucarados, es la mejor opción.

¿Qué bebidas pueden bajar el azúcar en sangre?

El control adecuado de la glucosa también ayuda a mantener un peso saludable, protege el corazón al prevenir daños en los vasos sanguíneos y fortalece el sistema inmunológico, mejorando la capacidad del cuerpo para combatir infecciones.

De esta manera, mantener una glucosa equilibrada es clave para la prevención de enfermedades y tener una vida saludable. En este sentido, es esencial conocer las opciones de bebidas que pueden ayudarte para lograr este propósito. De esta manera, estas son las cinco bebidas esenciales según 'Vozpópuli':